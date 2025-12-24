Вчені з Гарварду назвали чотири звички, які прискорюють "усихання" мозку

Зменшення об’єму мозку з віком це природний процес, який зазвичай починається після 30-40 років. Однак, науковці Гарвардського університету вказують, що деякі щоденні звички можуть істотно пришвидшити цю атрофію, підвищуючи ризик когнітивного спаду, проблем із пам’яттю та ранній появі деменції. Дослідники виокремили чотири поширені фактори, які мають особливо негативний вплив.

Вчені назвали 4 звички, які прискорюють зменшення мозку. Фото: pixabay

Хронічна нестача сну

Близько третини дорослих у США регулярно сплять менше рекомендованих 7-8 годин. Дослідження показують, що нестача сну погіршує пам’ять, здатність до аналізу та ухвалення рішень. Згідно з роботою Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, люди з тривалими проблемами зі сном мають більш виражену атрофію мозку. Учасники, які погано спали, демонстрували "старший" мозок.

Надмірне сидіння

Сучасний спосіб життя змушує дорослих проводити сидячи понад 10 годин на день, що більше, ніж у ліжку. Гарвардські дослідження вказують, що тривале сидіння пов’язане з витонченням медіальної скроневої частки. Ця зона критично важлива для формування спогадів. Такі зміни вважаються раннім маркером когнітивних порушень.

Хронічний стрес

Постійне напруження шкодить не лише психіці, а й фізичній структурі мозку. За даними Гарварду, стрес здатен зменшувати префронтальну кору — ділянку, відповідальну за навчання, пам’ять і контроль емоцій. Саме тому фізична активність, медитація та соціальні контакти вважаються не "розкішшю", а необхідністю.

Соціальна ізоляція

Нестача живого спілкування також має серйозні наслідки. Дослідження показують, що соціально ізольовані люди швидше втрачають сіру речовину. П’ятирічне спостереження Гарварду засвідчило, що у найбільш соціально активних людей ризик когнітивних порушень був на 70% нижчим, ніж у самотніх.

