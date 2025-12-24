logo

Ученые из Гарварда назвали четыре привычки, ускоряющие "усыхание" мозга

Ученые Гарвардского университета определили четыре распространенных привычек, которые ускоряют атрофию мозга и повышают риск деменции.

24 декабря 2025, 07:45
Уменьшение объема мозга с возрастом – это естественный процесс, который обычно начинается после 30-40 лет. Однако ученые Гарвардского университета указывают, что некоторые ежедневные привычки могут существенно ускорить эту атрофию, повышая риск когнитивного спада, проблем с памятью и раннего появления деменции. Исследователи выделили четыре распространенных фактора, которые оказывают особенно негативное влияние.

Ученые из Гарварда назвали четыре привычки, ускоряющие "усыхание" мозга

Ученые назвали 4 привычки, ускоряющие уменьшение мозга. Фото: pixabay

Хроническая нехватка сна

Около трети взрослых в США регулярно спят менее 7-8 часов. Исследования показывают, что недостаток сна усугубляет память, способность к анализу и принятию решений. Согласно работе Калифорнийского университета в Сан-Франциско, люди с длительными проблемами со сном имеют более выраженную атрофию мозга. Плохо спавшие участники демонстрировали "старший" мозг.

Чрезмерное сиденье

Современный образ жизни заставляет взрослых проводить сидя более 10 часов в день, что больше, чем в постели. Гарвардские исследования указывают, что длительное сиденье связано с истончением медиальной височной доли. Эта зона критически принципиальна для формирования мемуаров. Такие изменения считаются ранним маркером когнитивных нарушений.

Хронический стресс

Постоянное напряжение вредит не только психике, но и физической структуре мозга. По данным Гарварда, стресс способен уменьшать префронтальную кору – участок, ответственный за обучение, память и контроль эмоций. Именно поэтому физическая активность, медитация и социальные контакты считаются не роскошью, а необходимостью.

Социальная изоляция

Нехватка живого общения также имеет серьезные последствия. Исследования показывают, что социально изолированные люди скорее теряют серое вещество. Пятилетнее наблюдение Гарварда показало, что у наиболее социально активных людей риск когнитивных нарушений был на 70% ниже, чем у одиноких.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые объяснили, почему мозг современного человека уменьшился.

Также "Комментарии" писали о пяти признаках, что ваш мозг стареет слишком быстро.



