В Україні більше не будуть робити пробу Манту: що відомо

Українська медицина відмовляється від застарілих методів діагностики туберкульозу. Вже з квітня звичну для багатьох поколінь пробу Манту замінять на інноваційний підхід. Про кардинальні зміни у системі охорони здоров’я повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

Проба Манту

Замість введення препарату під шкіру, лікарі використовуватимуть тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ). Це сучасний лабораторний аналіз крові, який дозволяє отримати значно точніші результати без зовнішнього втручання в шкірні покриви пацієнта.

За словами очільника ЦГЗ, нова методика є особливо важливою для педіатрії, оскільки вона мінімізує похибки та забезпечує високу якість обстеження.

"Проби Манту більше не буде. З квітня переходимо на нові методи виявлення туберкульозу... Новий тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ) дозволяє виявляти хворобу, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, ніж проба Манту", — наголосив Володимир Курпіта.

Фахівець пояснив, що головна відмінність полягає у форматі дослідження: тепер це виключно робота лабораторії з біоматеріалом, а не візуальна оцінка реакції організму на щеплення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що туберкульоз зазвичай асоціюється з тривалим кашлем, схудненням і слабкістю. Проте існує форма цього захворювання, яка протікає майже непомітно — латентний або прихований туберкульоз. Людина з такою формою інфекції може почуватися абсолютно здоровою, але всередині організму бактерії Mycobacterium tuberculosis зберігають свою активність і в будь-який момент здатні "прокинутися".