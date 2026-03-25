В Украине больше не будут делать пробу Манту: что известно

Украинская медицина отказывается от устаревших методов диагностики туберкулеза. Уже с апреля привычную для многих поколений пробу Манту заменят инновационным подходом. О кардинальных изменениях в системе здравоохранения сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Проба Манту

Вместо введения препарата под кожу врачи будут использовать тест высвобождения гамма-интерферона (ТВГИ). Это современный лабораторный анализ крови, позволяющий получить более точные результаты без внешнего вмешательства в кожные покровы пациента.

По словам главы ЦОС, новая методика особенно важна для педиатрии, поскольку она минимизирует погрешности и обеспечивает высокое качество обследования.

"Пробы Манту больше не будет. С апреля переходим на новые методы выявления туберкулеза... Новый тест высвобождения гамма-интерферона (ТВГИ) позволяет выявлять болезнь, особенно у детей, гораздо эффективнее и качественнее пробы Манту", — подчеркнул Владимир Курпита.

Специалист пояснил, что главное отличие состоит в формате исследования: теперь это исключительно работа лаборатории с биоматериалом, а не визуальная оценка реакции организма на прививку.

