Україну підкошує епідемія: в яких регіонах ситуація найскладніша

В Україні стрімко зростає захворюваність на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень із 9 по 15 лютого інфекції підтвердили у понад 168 тисяч людей, а рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг уже в дев’яти областях. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед хворих понад 86 тисяч – діти, ще більш як 81,5 тисячі – дорослі. Через ускладнення до лікарень госпіталізували близько 5,7 тисячі пацієнтів, із них понад три тисячі – неповнолітні. Це свідчить про зростання навантаження на медичну систему та поширення інфекцій у різних вікових групах.

Середній рівень перевищення епідпорогу зафіксували у Волинській, Київській, Полтавській, Рівненській та Хмельницькій областях. Водночас у Закарпатській, Житомирській, Сумській і Черкаській областях показники перевищили низький рівень порогу, що також сигналізує про активне поширення вірусів.

Загалом від початку епідемічного сезону в країні вже понад 539 тисяч людей перехворіли на ГРВІ, що на 4,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. COVID-19 підтвердили у 20 750 випадках.

У МОЗ пояснюють, що грип зазвичай починається раптово – з високої температури, ознобу, сильного головного болю та сухого кашлю. COVID-19 розвивається поступово і супроводжується слабкістю, болем у горлі, кашлем та втратою нюху або смаку. Медики закликають не займатися самолікуванням і при перших симптомах звертатися до лікаря, щоб уникнути ускладнень і не наражати на небезпеку інших.

