Украину подкашивает эпидемия: в каких регионах ситуация самая сложная

В Украине стремительно растет заболеваемость гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю с 9 по 15 февраля инфекции подтвердили более 168 тысяч человек, а уровень заболеваемости превысил эпидемический порог уже в девяти областях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Заболеваемость. Фото: из открытых источников

Среди больных более 86 тысяч – дети, еще более 81,5 тысяч – взрослые. Из-за осложнений в больницы госпитализировали около 5,7 тысяч пациентов, из них более трех тысяч – несовершеннолетние. Это свидетельствует о росте нагрузки на медицинскую систему и распространении инфекций в разных возрастных группах.

Средний уровень превышения эпидпорога зафиксирован в Волынской, Киевской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. В Закарпатской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях показатели превысили низкий уровень порога, что также сигнализирует об активном распространении вирусов.

Всего с начала эпидемического сезона в стране уже более 539 тысяч человек переболели ОРВИ, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. COVID-19 подтвердили в 20750 случаях.

В Минздраве объясняют, что грипп обычно начинается внезапно – с высокой температуры, озноба, сильной головной боли и сухого кашля. COVID-19 развивается постепенно и сопровождается слабостью, болью в горле, кашлем и потерей обоняния или вкуса. Медики призывают не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений и не подвергать опасности других.

