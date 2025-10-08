logo_ukra

BTC/USD

123497

ETH/USD

4517.79

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Україну охопила нова хвиля епідемії
commentss НОВИНИ Всі новини

Україну охопила нова хвиля епідемії

Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу, COVID-19 та ГРВІ — він триватиме до травня 2026 року

8 жовтня 2025, 21:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністерство охорони здоров’я повідомляє про старт нового епідемічного сезону захворюваності на грип, коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме з 29 вересня 2025 року до 17 травня 2026 року.

Україну охопила нова хвиля епідемії

Епідемія грипу та COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, протягом першого тижня сезону (з 29 вересня до 5 жовтня) на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 129 753 людини, з них понад 76 тисяч — діти.

Рівень захворюваності залишається на 21,9% нижчим за епідемічний поріг, а кількість нових випадків знизилася на 3,3% порівняно з попереднім тижнем.

COVID-19:

За тиждень в Україні зафіксовано 5 038 випадків коронавірусної хвороби, з яких 10 завершилися летально. Усі померлі не були вакциновані.

Грип:

Випадків грипу наразі не зареєстровано, однак фахівці прогнозують зростання захворюваності взимку, коли традиційно підвищується циркуляція вірусів.

У міжсезоння (з 19 травня до 29 вересня) на ГРВІ в Україні захворіли понад 1,3 мільйона людей, серед них 74 тисячі — на COVID-19. Випадків грипу за цей період не зафіксовано.

Вакцинація:

• Щеплення від COVID-19 в Україні безоплатне. Для тих, хто ще не вакцинувався, достатньо однієї дози мРНК-вакцини.

• Додаткові дози рекомендовані кожні 6–12 місяців людям із хронічними захворюваннями, старшого віку або тим, хто часто контактує з великою кількістю людей.

• Вагітним рекомендується вакцинуватися під час кожної вагітності.

Також медики нагадують, що щеплення від грипу потрібно робити щороку. В Україні вже доставлено понад 236 тисяч доз вакцини — 136 тисяч корейського та 100 тисяч французького виробництва. Вони доступні в аптеках і медичних закладах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі стрімко загострюється дефіцит пального, а ціни на бензин сягнули рекордних показників. Місцеві жителі повідомляють про величезні черги на заправках, обмеження на відпуск пального та повну відсутність бензину на частині АЗС.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0h5kC2tiRPpQUQ5UHrwEZxET8f9uEL45FUsHZRNUvQrdtW5HrqiXMdRUf7bNUGsNzl&id=100070255125511
Теги:

Новини

Всі новини