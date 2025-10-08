Україну охопила нова хвиля епідемії

Міністерство охорони здоров’я повідомляє про старт нового епідемічного сезону захворюваності на грип, коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме з 29 вересня 2025 року до 17 травня 2026 року.

Епідемія грипу та COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, протягом першого тижня сезону (з 29 вересня до 5 жовтня) на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 129 753 людини, з них понад 76 тисяч — діти.

Рівень захворюваності залишається на 21,9% нижчим за епідемічний поріг, а кількість нових випадків знизилася на 3,3% порівняно з попереднім тижнем.

COVID-19:



За тиждень в Україні зафіксовано 5 038 випадків коронавірусної хвороби, з яких 10 завершилися летально. Усі померлі не були вакциновані.

Грип:



Випадків грипу наразі не зареєстровано, однак фахівці прогнозують зростання захворюваності взимку, коли традиційно підвищується циркуляція вірусів.

У міжсезоння (з 19 травня до 29 вересня) на ГРВІ в Україні захворіли понад 1,3 мільйона людей, серед них 74 тисячі — на COVID-19. Випадків грипу за цей період не зафіксовано.

Вакцинація:

• Щеплення від COVID-19 в Україні безоплатне. Для тих, хто ще не вакцинувався, достатньо однієї дози мРНК-вакцини.

• Додаткові дози рекомендовані кожні 6–12 місяців людям із хронічними захворюваннями, старшого віку або тим, хто часто контактує з великою кількістю людей.

• Вагітним рекомендується вакцинуватися під час кожної вагітності.

Також медики нагадують, що щеплення від грипу потрібно робити щороку. В Україні вже доставлено понад 236 тисяч доз вакцини — 136 тисяч корейського та 100 тисяч французького виробництва. Вони доступні в аптеках і медичних закладах.



