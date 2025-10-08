Украину охватила новая волна эпидемии

Министерство здравоохранения сообщает о старте нового эпидемического сезона заболеваемости гриппом, коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, который продлится с 29 сентября 2025 года по 17 мая 2026 года.

Эпидемия гриппа и COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, в течение первой недели сезона (с 29 сентября по 5 октября) ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, из них более 76 тысяч — дети.

Уровень заболеваемости остается на 21,9% ниже эпидемического порога, а количество новых случаев снизилось на 3,3% по сравнению с предыдущей неделей.

COVID-19:



За неделю в Украине зафиксировано 5038 случаев коронавирусной болезни, из которых 10 завершились летально. Все умершие не были вакцинированы.

Грипп:



Случаи гриппа пока не зарегистрированы, однако специалисты прогнозируют рост заболеваемости зимой, когда традиционно повышается циркуляция вирусов.

В межсезонье (с 19 мая по 29 сентября) ОРВИ в Украине заболели более 1,3 миллиона человек, среди них 74 тысячи — COVID-19. Случаи гриппа за этот период не зафиксированы.

Вакцинация:

• Прививка от COVID-19 в Украине безвозмездна. Для тех, кто еще не вакцинировался, достаточно одной дозы вакцины мРНК.

• Дополнительные дозы рекомендованы каждые 6–12 месяцев людям с хроническими заболеваниями, старше или тем, кто часто контактирует с большим количеством людей.

• Беременным рекомендуется вакцинироваться во время каждой беременности.

Также медики напоминают, что прививку от гриппа нужно делать каждый год. В Украине уже доставлено более 236 тысяч доз вакцины – 136 тысяч корейского и 100 тысяч французского производства. Они доступны в аптеках и медицинских учреждениях.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в временно оккупированном Мариуполе стремительно обостряется дефицит горючего, а цены на бензин достигли рекордных показателей. Местные жители сообщают об огромных очередях на заправках, ограничениях на отпуск горючего и полном отсутствии бензина на части АЗС.