Топ-6 звичок, які допоможуть краще спати

Фахівці зі сну зазначають, що якість нічного відпочинку залежить не лише від вечірніх ритуалів, а й від звичок протягом дня. Як пише The New York Times, денні рішення — від перебування на сонці до режиму харчування та фізичної активності — значною мірою впливають на те, наскільки легко людина засинає і як добре відпочиває вночі.

Боротьба зі сном: як краще заснути

Однією з ключових рекомендацій є отримання ранкового сонячного світла. Світло впродовж першої години після пробудження допомагає "перезапустити" біологічний годинник організму, пригнічуючи гормони сонливості та налаштовуючи тіло на активність. Експерти радять проводити на сонці щонайменше 20–30 хвилин.

Також важливу роль відіграє стабільний графік харчування. Регулярні прийоми їжі допомагають підтримувати циркадний ритм — природний 24-годинний цикл організму, що регулює сон і бадьорість. Фахівці рекомендують робити основні прийоми їжі раніше протягом дня, а вечерю залишати легкою.

Ще одним фактором є споживання кофеїну. У деяких людей він може залишатися в організмі понад 12 годин, тому навіть ранкова кава іноді впливає на нічний сон. У таких випадках радять тимчасово обмежити вживання кофеїну або зробити перерву.

Крім того, експерти звертають увагу на час прийому деяких ліків. Препарати зі стимулюючим ефектом, зокрема деконгестанти, деякі ліки від астми чи СДУГ, антидепресанти або стероїди, можуть ускладнювати засинання, якщо їх приймати ввечері.

Ще одна важлива звичка — прокидатися приблизно в один і той самий час щодня. Навіть у вихідні різниця у графіку сну не повинна перевищувати приблизно пів години, щоб не збивати внутрішній біологічний годинник.

Також позитивно на сон впливає регулярна фізична активність. Водночас інтенсивні тренування пізно ввечері можуть заважати заснути, тому фахівці радять займатися спортом у першій половині дня або вдень.

