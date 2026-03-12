logo

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Топ-6 привычек, которые помогут лучше заснуть
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-6 привычек, которые помогут лучше заснуть

Эксперты назвали шесть дневных привычек, помогающих улучшить качество сна

12 марта 2026, 02:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Специалисты по сну отмечают, что качество ночного отдыха зависит не только от вечерних ритуалов, но и от привычек в течение дня. Как пишет The New York Times , дневные решения – от пребывания на солнце до режима питания и физической активности – в значительной степени влияют на то, насколько легко человек засыпает и как хорошо отдыхает ночью.

Топ-6 привычек, которые помогут лучше заснуть

Борьба со сном: как лучше уснуть

Одной из ключевых рекомендаций является получение утреннего солнечного света. Свет в течение часа после пробуждения помогает "перезапустить" биологические часы организма, подавляя гормоны сонливости и настраивая тело на активность. Эксперты советуют проводить на солнце не менее 20–30 минут.

Также немаловажную роль играет стабильный график питания. Регулярные приемы пищи помогают поддерживать циркадный ритм – естественный 24-часовой цикл организма, регулирующий сон и бодрость. Специалисты рекомендуют делать основные приемы пищи раньше дня, а ужин оставлять легким.

Еще одним фактором является потребление кофеина. У некоторых людей он может оставаться в организме более 12 часов, поэтому даже утренний кофе иногда влияет на ночной сон. В таких случаях советуют временно ограничить употребление кофеина или сделать перерыв.

Кроме того, эксперты обращают внимание на время приема некоторых лекарств. Препараты со стимулирующим эффектом, в частности, деконгестанты, некоторые лекарства от астмы или СДВГ, антидепрессанты или стероиды, могут осложнять засыпание, если их принимать вечером.

Еще одна важная привычка – просыпаться примерно в одно и то же время каждый день. Даже в выходные разница в графике сна не должна превышать примерно полчаса, чтобы не сбивать внутренние биологические часы.

Также положительно влияет на сон регулярная физическая активность. В то же время, интенсивные тренировки поздно вечером могут мешать уснуть, поэтому специалисты советуют заниматься спортом в первой половине дня или днем.

Источник: https://www.nytimes.com/2026/03/09/well/better-sleep-tips.html
