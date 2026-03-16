«Тиха загроза на кухні»: лікарі попередили, скільки солі насправді руйнує серце

Медики наголошують, що натрій бере участь у регулюванні водно-сольового балансу, передачі нервових імпульсів та скороченні м’язів, включно із серцевим м’язом.

Медики пояснили, чому більшість людей щодня перевищує безпечну норму солі

Як передають "Коментарі", про це повідомляє портал EatingWell із посиланням на рекомендації медиків та дослідження міжнародних науковців.

За словами фахівців, надлишок натрію в раціоні значно підвищує ризик гіпертонії, інсульту та серцевого нападу.

Скільки солі можна їсти щодня

За рекомендаціями медиків, безпечна норма для дорослої людини становить близько 2300 міліграмів натрію на добу.

Це приблизно одна чайна ложка кухонної солі.

Однак дослідження показують, що у багатьох країнах люди споживають у два-три рази більше солі, ніж рекомендують лікарі.

Особливо багато натрію міститься у:

консервах

напівфабрикатах

ковбасах

фастфуді

готових соусах

Через це людина може перевищувати норму, навіть не додаючи сіль під час приготування їжі.

Чому надлишок солі шкодить серцю

Лікарі пояснюють, що натрій має властивість затримувати воду в організмі.

Коли його надходить занадто багато, організм накопичує рідину, а об’єм крові в судинах збільшується.

Через це підвищується артеріальний тиск, що створює додаткове навантаження на серце.

Канадський нутриціолог Дрю Хемлер пояснює, що при постійному надлишку натрію серцевий м’яз змушений працювати інтенсивніше, щоб перекачувати більший об’єм крові.

З часом це може призвести до:

гіпертонії

інсульту

серцевого нападу

серцевої недостатності

Як сіль впливає на судини

Шкода надлишку солі не обмежується лише підвищенням тиску.

Лікарі зазначають, що регулярне перевищення норми натрію поступово знижує еластичність судин.

Артерії стають жорсткішими і гірше реагують на зміну кровотоку.

Це може призводити до атеросклерозу – накопичення жирових бляшок у судинах, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Вплив солі на кишківник

Нові дослідження також показують, що надлишок солі може впливати на мікрофлору кишківника.

Високе споживання натрію зменшує кількість корисних бактерій.

Через це підвищується рівень речовини TMAO, яку вчені пов’язують із ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Як зменшити кількість солі у раціоні

Лікарі не радять повністю відмовлятися від солі, адже натрій необхідний для роботи організму.

Однак вони рекомендують поступово зменшувати її кількість у раціоні.

Дієтологи зазначають, що смакові рецептори можуть адаптуватися до менш солоної їжі приблизно за два-три тижні.

Щоб зменшити споживання солі, фахівці радять:

частіше готувати зі свіжих продуктів

обмежити готові соуси та напівфабрикати

використовувати спеції та трави замість солі

куштувати їжу перед тим, як її досолювати

Наприклад, базилік, паприка, часник, лимонний сік або оцет можуть посилювати смак страв без додавання натрію.

Чому варто контролювати споживання солі

За словами медиків, навіть невелике скорочення споживання натрію може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Контроль солі у щоденному раціоні допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, покращує роботу судин і зменшує навантаження на серце.

Саме тому лікарі радять уважніше ставитися до харчових звичок і пам’ятати, що надлишок солі часто прихований у звичайних продуктах щоденного меню.

Читайте також в "Коментарях", що дослідники виявили напій, який не лише додає енергії, а й корисний для здоров’я.