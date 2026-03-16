«Тихая угроза на кухне»: врачи предупредили, сколько соли действительно разрушает сердце

Проніна Анна
Медики отмечают, что натрий принимает участие в регулировании водно-солевого баланса, передаче нервных импульсов и сокращении мышц , включая сердечную мышцу.
Медики объяснили, почему большинство людей ежедневно превышает безопасную норму соли.
Как передают "Комментарии", об этом сообщает портал EatingWell со ссылкой на рекомендации медиков и исследования международных ученых.
По словам специалистов, избыток натрия в рационе значительно повышает риск гипертонии, инсульта и сердечного приступа .
По рекомендациям медиков, безопасная норма для взрослого человека составляет около 2300 миллиграмм натрия в сутки .
Это примерно одна чайная ложка поваренной соли .
Однако исследования показывают, что во многих странах люди потребляют в два-три раза больше соли , чем рекомендуют врачи.
Особенно много натрия содержится в:
консервах
полуфабрикатах
колбасах
фастфуди
готовых соусах
Поэтому человек может превышать норму, даже не добавляя соль во время приготовления пищи.
Врачи объясняют, что натрий обладает свойством задерживать воду в организме .
Когда его поступает слишком много, организм скапливает жидкость, а объем крови в сосудах увеличивается.
Из-за этого повышается АД , что создает дополнительную нагрузку на сердце.
Канадский нутрициолог Дрю Хэмлер объясняет, что при постоянном избытке натрия сердечная мышца вынуждена работать интенсивнее , чтобы перекачивать больший объем крови.
Со временем это может привести к:
гипертонии
инсульта
сердечного приступа
сердечной недостаточности
Вред избытка соли не ограничивается только повышением давления.
Врачи отмечают, что регулярное превышение нормы натрия постепенно снижает упругость сосудов .
Артерии становятся более жесткими и хуже реагируют на изменение кровотока.
Это может приводить к атеросклерозу – накоплению жировых бляшек в сосудах , что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Новые исследования также показывают, что избыток соли может влиять на микрофлору кишечника .
Высокое потребление натрия сокращает количество полезных бактерий.
Поэтому повышается уровень вещества TMAO , которое ученые связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи не советуют полностью отказываться от соли, ведь натрий необходим для работы организма.
Однако они рекомендуют постепенно уменьшать его количество в рационе.
Диетологи отмечают, что вкусовые рецепторы могут адаптироваться к менее соленой пище примерно через две-три недели .
Чтобы снизить потребление соли, специалисты советуют:
чаще готовить из свежих продуктов
ограничить готовые соусы и полуфабрикаты
использовать специи и травы вместо соли
пробовать пищу перед тем, как ее досаливать
К примеру, базилик, паприка, чеснок, лимонный сок или уксус могут усиливать вкус блюд без добавления натрия .
По словам медиков, даже небольшое сокращение потребления натрия может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Контроль соли в ежедневном рационе помогает поддерживать нормальное АД, улучшает работу сосудов и уменьшает нагрузку на сердце.
Именно поэтому врачи советуют более внимательно относиться к пищевым привычкам и помнить, что избыток соли часто скрыт в обычных продуктах ежедневного меню .
