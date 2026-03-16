«Тихая угроза на кухне»: врачи предупредили, сколько соли действительно разрушает сердце

Медики отмечают, что натрий принимает участие в регулировании водно-солевого баланса, передаче нервных импульсов и сокращении мышц , включая сердечную мышцу.

Медики объяснили, почему большинство людей ежедневно превышает безопасную норму соли.

Как передают "Комментарии", об этом сообщает портал EatingWell со ссылкой на рекомендации медиков и исследования международных ученых.

По словам специалистов, избыток натрия в рационе значительно повышает риск гипертонии, инсульта и сердечного приступа .

Сколько соли можно есть каждый день

По рекомендациям медиков, безопасная норма для взрослого человека составляет около 2300 миллиграмм натрия в сутки .

Это примерно одна чайная ложка поваренной соли .

Однако исследования показывают, что во многих странах люди потребляют в два-три раза больше соли , чем рекомендуют врачи.

Особенно много натрия содержится в:

консервах

полуфабрикатах

колбасах

фастфуди

готовых соусах

Поэтому человек может превышать норму, даже не добавляя соль во время приготовления пищи.

Почему избыток соли вредит сердцу

Врачи объясняют, что натрий обладает свойством задерживать воду в организме .

Когда его поступает слишком много, организм скапливает жидкость, а объем крови в сосудах увеличивается.

Из-за этого повышается АД , что создает дополнительную нагрузку на сердце.

Канадский нутрициолог Дрю Хэмлер объясняет, что при постоянном избытке натрия сердечная мышца вынуждена работать интенсивнее , чтобы перекачивать больший объем крови.

Со временем это может привести к:

гипертонии

инсульта

сердечного приступа

сердечной недостаточности

Как соль влияет на сосуды

Вред избытка соли не ограничивается только повышением давления.

Врачи отмечают, что регулярное превышение нормы натрия постепенно снижает упругость сосудов .

Артерии становятся более жесткими и хуже реагируют на изменение кровотока.

Это может приводить к атеросклерозу – накоплению жировых бляшек в сосудах , что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Воздействие соли на кишечник

Новые исследования также показывают, что избыток соли может влиять на микрофлору кишечника .

Высокое потребление натрия сокращает количество полезных бактерий.

Поэтому повышается уровень вещества TMAO , которое ученые связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как уменьшить количество соли в рационе

Врачи не советуют полностью отказываться от соли, ведь натрий необходим для работы организма.

Однако они рекомендуют постепенно уменьшать его количество в рационе.

Диетологи отмечают, что вкусовые рецепторы могут адаптироваться к менее соленой пище примерно через две-три недели .

Чтобы снизить потребление соли, специалисты советуют:

чаще готовить из свежих продуктов

ограничить готовые соусы и полуфабрикаты

использовать специи и травы вместо соли

пробовать пищу перед тем, как ее досаливать

К примеру, базилик, паприка, чеснок, лимонный сок или уксус могут усиливать вкус блюд без добавления натрия .

Почему следует контролировать потребление соли

По словам медиков, даже небольшое сокращение потребления натрия может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль соли в ежедневном рационе помогает поддерживать нормальное АД, улучшает работу сосудов и уменьшает нагрузку на сердце.

Именно поэтому врачи советуют более внимательно относиться к пищевым привычкам и помнить, что избыток соли часто скрыт в обычных продуктах ежедневного меню .

