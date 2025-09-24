Стало відомо, в який період COVID-19 масово уразить українців

Експерти попереджають, що вже восени 2025 року в Україні може зрости кількість випадків захворювання на коронавірус. За словами лікарів, COVID-19 поступово переходить у категорію сезонних хвороб, подібно до грипу.

Нова хвиля COVID-19

Прогнози лікарів



Лікар-інфекціоністка Лариса Мороз у коментарі телеканалу "Київ" зазначила, що підвищення рівня захворюваності очікується у жовтні та на початку листопада. Саме цей період збігається з активізацією респіраторних вірусів, тому можливий збіг хвилі COVID-19 та традиційного зростання випадків грипу.

"Коронавірус уже переходить до сезонних захворювань. Минулого року саме жовтень і початок листопада стали піковими для COVID-19. Цього року ми очікуємо аналогічну ситуацію, а згодом — потужну хвилю грипу", — пояснила Мороз.

Статистика захворюваності



За даними Міністерства охорони здоров’я, у серпні 2025 року в Україні зареєстровано 22,5 тисячі випадків COVID-19, тоді як торік за аналогічний період було зафіксовано майже 47 тисяч. Це свідчить про зменшення кількості офіційно підтверджених випадків.



Нові штами "Омікрону"



Фахівці виявили на території України нові субваріанти штаму "Омікрон" — NB.1.8.1 (Німбус) та XFG (Стратус). Станом на 25 серпня зафіксовано три випадки зараження варіантом "Німбус" і 125 — варіантом "Стратус". У МОЗ наголошують, що немає підтверджень, що ці мутації викликають тяжчий перебіг хвороби.



Що відомо про COVID-19



Коронавірусна хвороба була вперше виявлена у грудні 2019 року в китайському місті Ухань та швидко поширилася по світу, перетворившись на глобальну пандемію. Збудником став вірус SARS-CoV-2, який раніше не циркулював серед людей. Попри те, що пандемічна хвиля вже минула, вірус продовжує мутувати й зберігає сезонну активність.



Контекст



Українські медики закликають дотримуватися базових заходів безпеки: уникати скупчень людей у період зростання захворюваності, вакцинуватися, особливо групам ризику, та звертатися по допомогу при перших симптомах. У МОЗ підкреслюють, що головне завдання нині — навчитися співіснувати з COVID-19 як із сезонною інфекцією та мінімізувати її наслідки для системи охорони здоров’я.



