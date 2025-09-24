Стало известно, в какой период COVID-19 массово поразит украинцев

Эксперты предупреждают, что уже осенью 2025 года в Украине может возрасти количество случаев заболевания коронавирусом. По словам врачей, COVID-19 постепенно переходит в категорию сезонных болезней, подобно гриппу.

Новая волна COVID-19

Прогнозы врачей



Врач-инфекционистка Лариса Мороз в комментарии телеканала "Киев" отметила, что повышение уровня заболеваемости ожидается в октябре и начале ноября. Именно этот период совпадает с активизацией респираторных вирусов, поэтому возможно совпадение волны COVID-19 и традиционный рост случаев гриппа.

"Коронавирус уже переходит к сезонным заболеваниям. В прошлом году именно октябрь и начало ноября стали пиковыми для COVID-19. В этом году мы ожидаем аналогичную ситуацию, а потом мощную волну гриппа", — пояснила Мороз.

Статистика заболеваемости



По данным Министерства здравоохранения, в августе 2025 года в Украине зарегистрировано 22,5 тысяч случаев COVID-19, тогда как в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано почти 47 тысяч. Это свидетельствует об уменьшении количества официально подтвержденных случаев.



Новые штаммы "Омикрона"



Специалисты обнаружили на территории Украины новые субварианты штамма "Омикрон" — NB.1.8.1 (Нимбус) и XFG (Стратус). По состоянию на 25 августа зафиксировано три случая заражения вариантом "Нимбус" и 125 — вариантом "Стратус". В Минздраве отмечают, что нет подтверждений, что эти мутации вызывают более тяжелое течение болезни.



Что известно о COVID-19



Коронавирусная болезнь впервые была обнаружена в декабре 2019 года в китайском городе Ухань и быстро распространилась по миру, превратившись в глобальную пандемию. Возбудителем стал вирус SARS-CoV-2, ранее не циркулировавший среди людей. Несмотря на то, что пандемическая волна уже прошла, вирус продолжает мутировать и сохраняет сезонную активность.



Контекст



Украинские медики призывают соблюдать базовые меры безопасности: избегать скоплений людей в период роста заболеваемости, вакцинироваться, особенно группам риска, и обращаться за помощью при первых симптомах. В Минздраве подчеркивают, что главная задача сейчас — научиться сосуществовать с COVID-19 как с сезонной инфекцией и минимизировать ее последствия для системы здравоохранения.



