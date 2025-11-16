Спалах смертельного вірусу Марбург

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про перший задокументований спалах вірусу Марбург на території Ефіопії. Інфекцію, яка належить до того ж роду, що й вірус Ебола, виявили на півдні країни — у місті Джинка. Лабораторні дослідження підтвердили дев’ять випадків зараження.

Спалах смертельного вірусу

ВООЗ координує дії з урядом Ефіопії



За інформацією організації, зараз фахівці працюють з місцевою владою, щоб локалізувати спалах і не допустити поширення вірусу в інші регіони. Йдеться про підвищений контроль, відстеження контактів, обмеження пересування та санітарні заходи.



Як передається вірус



Марбург потрапляє до людини найчастіше від диких тварин — зокрема, від фруктових кажанів. Далі інфекція поширюється через прямий контакт із біологічними рідинами хворого (кров, слина, сеча) або з контамінованими поверхнями.



Симптоми інфекції



Перші ознаки нагадують гостру вірусну інфекцію:

• різка лихоманка

• сильний головний біль

• озноб

• біль у м’язах

Згодом можуть додатися:

• нудота, блювання

• діарея

• біль у грудях

• висип на 2–7 день захворювання

У важких випадках у пацієнтів виникають кровотечі, швидке зневоднення та поліорганна недостатність.



Високий рівень смертності



Марбург викликає тяжку геморагічну лихоманку, яка часто закінчується летально. Смертність настає зазвичай на 8–9 день від появи перших симптомів.



Вакцини чи специфічного лікування від вірусу наразі не існує — медики застосовують лише підтримувальну терапію.



