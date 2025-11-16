Вспышка смертельного вируса Марбург

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первой задокументированной вспышке вируса Марбург на территории Эфиопии. Инфекцию, относящуюся к тому же роду, что и вирус Эбола, обнаружили на юге страны — в городе Джинка. Лабораторные исследования подтвердили девять случаев заражения.

Всплеск смертельного вируса

ВОЗ координирует действия с правительством Эфиопии



По информации организации, сейчас специалисты работают с местными властями, чтобы локализовать вспышку и не допустить распространения вируса в другие регионы. Речь идет о повышенном контроле, отслеживании контактов, ограничении передвижения и санитарных мерах.



Как передается вирус



Марбург попадает к человеку чаще всего от диких животных — в частности, от фруктовых летучих мышей. Далее инфекция распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями больного (кровь, слюна, моча) или контаминированными поверхностями.



Симптомы инфекции



Первые признаки напоминают острую вирусную инфекцию:

• резкая лихорадка

• сильная головная боль

• озноб

• боли в мышцах

В дальнейшем могут добавиться:

• тошнота, рвота

• диарея

• боль в груди

• сыпь на 2–7 день заболевания

В тяжелых случаях у пациентов возникают кровотечения, быстрое обезвоживание и полиорганная недостаточность.



Высокий уровень смертности



Марбург вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, которая часто кончается летально. Смертность наступает обычно на 8–9 день после появления первых симптомов.



Вакцины или специфического лечения от вируса пока нет — медики применяют только поддерживающую терапию.



