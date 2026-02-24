Спалах гострої інфекції у Львові: що відомо про небезпечне отруєння

Рубрики
Ткачова Марія
У місті Львів зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. За інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом 22–23 лютого 2026 року до обласної інфекційної лікарні госпіталізували 15 осіб, серед яких 11 дітей.
Спалах гострої інфекції у Львові
У пацієнтів спостерігаються симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазова блювота, біль у животі та діарея. Стан хворих — середньої важкості.
За попередніми даними, усі постраждалі у період 18–21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів міста.
На місці працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з епідеміологами Центру контролю та профілактики хвороб. Проводиться епідеміологічне розслідування: опитують госпіталізованих, встановлюють перелік уживаних продуктів, відбирають зразки їжі, води та змивів для лабораторного дослідження, а також обстежують працівників закладу.
Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.
Медики закликають мешканців уважно ставитися до свого самопочуття та у разі появи симптомів негайно звертатися до лікаря.