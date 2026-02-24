Спалах гострої інфекції у Львові: що відомо про небезпечне отруєння

У місті Львів зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. За інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом 22–23 лютого 2026 року до обласної інфекційної лікарні госпіталізували 15 осіб, серед яких 11 дітей.

Спалах гострої інфекції у Львові

У пацієнтів спостерігаються симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазова блювота, біль у животі та діарея. Стан хворих — середньої важкості.

За попередніми даними, усі постраждалі у період 18–21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів міста.

На місці працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з епідеміологами Центру контролю та профілактики хвороб. Проводиться епідеміологічне розслідування: опитують госпіталізованих, встановлюють перелік уживаних продуктів, відбирають зразки їжі, води та змивів для лабораторного дослідження, а також обстежують працівників закладу.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

Медики закликають мешканців уважно ставитися до свого самопочуття та у разі появи симптомів негайно звертатися до лікаря.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Великій Британії 56-річна жінка пережила ампутацію всіх чотирьох кінцівок після тяжкої інфекції, яка, за попередніми даними, почалася після того, як її собака лизнув невелику подряпину на шкірі.

Про це повідомляє The Telegraph. У жінки стрімко розвинувся сепсис — небезпечне для життя ускладнення інфекції, яке може призводити до поліорганної недостатності. Медики діагностували дисеміновану внутрішньосудинну коагуляцію — стан, за якого порушується згортання крові та виникає некроз тканин. Лікарі були змушені ампутувати обидві ноги нижче колін і обидві руки, а також видалити селезінку, щоб врятувати її життя. Жінка провела у лікарні 32 тижні та пережила кілька зупинок серця. Медики припускають, що причиною інфекції могла стати рідкісна бактерія, яка іноді міститься в слині собак і може потрапити до організму через навіть незначні пошкодження шкіри. Подібні випадки трапляються вкрай рідко, однак можуть мати тяжкі наслідки.

