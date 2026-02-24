logo

Вспышка острой инфекции во Львове: что известно об опасном отравлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Вспышка острой инфекции во Львове: что известно об опасном отравлении

Во Львове зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — в больницу госпитализировали 15 человек, среди них 11 детей

24 февраля 2026, 02:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В городе Львов зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, в течение 22-23 февраля 2026 в областную инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, среди которых 11 детей.

Вспышка острой инфекции во Львове: что известно об опасном отравлении

Вспышка острой инфекции во Львове

У пациентов наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боль в животе и диарея. Состояние больных – средней тяжести.

По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21 февраля питались в одном из развлекательных заведений города.

На месте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно с эпидемиологами Центра контроля и профилактики болезней. Проводится эпидемиологическое расследование: опрашивают госпитализированных, устанавливают список употребляемых продуктов, отбирают образцы пищи, воды и смывов для лабораторного исследования, а также обследуют работников заведения.

Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.

Медики призывают жителей внимательно относиться к своему самочувствию и при появлении симптомов немедленно обращаться к врачу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Великобритании 56-летняя женщина пережила ампутацию всех четырех конечностей после тяжелой инфекции, которая, по предварительным данным, началась после того, как ее собака лизнула небольшую царапину на коже.
Об этом сообщает The Telegraph. У женщины стремительно развился сепсис – опасное для жизни осложнение инфекции, которое может приводить к полиорганной недостаточности. Медики диагностировали диссеминированную внутрисосудистую коагуляцию — состояние, при котором нарушается свертываемость крови и возникает некроз тканей. Врачи были вынуждены ампутировать обе ноги ниже колен и обе руки, а также удалить селезёнку, чтобы спасти ее жизнь. Женщина провела в больнице 32 недели и пережила несколько остановок сердца. Медики предполагают, что причиной инфекции могла стать редкая бактерия, которая иногда содержится в слюне собак и может попасть в организм из-за даже незначительных повреждений кожи. Подобные случаи встречаются крайне редко, однако могут иметь тяжелые последствия.



