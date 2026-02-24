Вспышка острой инфекции во Львове: что известно об опасном отравлении

В городе Львов зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, в течение 22-23 февраля 2026 в областную инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, среди которых 11 детей.

Вспышка острой инфекции во Львове

У пациентов наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боль в животе и диарея. Состояние больных – средней тяжести.

По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21 февраля питались в одном из развлекательных заведений города.

На месте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно с эпидемиологами Центра контроля и профилактики болезней. Проводится эпидемиологическое расследование: опрашивают госпитализированных, устанавливают список употребляемых продуктов, отбирают образцы пищи, воды и смывов для лабораторного исследования, а также обследуют работников заведения.

Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.

Медики призывают жителей внимательно относиться к своему самочувствию и при появлении симптомов немедленно обращаться к врачу.

