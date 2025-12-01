Сонце атакує: названі дати, коли магнітні бурі можуть вибити з колії навіть здорових людей

Грудень цього року може стати справжнім випробуванням для метеозалежних людей — і не лише для них. Сонце готує серію геомагнітних ударів, які торкнуться кожного, хто хоч раз відчував "незрозумілий" головний біль чи раптові перепади тиску. Експерти вже назвали дати, коли особливо чутливим варто скасувати плани, зменшити навантаження та дати організму спокій .

За даними спостережень космічних служб, грудень 2025 принесе три хвилі магнітних бур, і кожна з них матиме свій характер. Найсильніший удар очікується 14 грудня — цього дня магнітосфера Землі може "зашкалювати", провокуючи втому, запаморочення, стрибки тиску та проблеми зі сном навіть у тих, хто зазвичай не реагує на зміни погоди.

Небезпечні магнітні бурі у грудні: метеозалежним варто підготуватися заздалегідь

На початку місяця — 3–5 грудня — Сонце теж "підкине сюрприз": прогнозуються збурення середньої сили, які здатні вивести з рівноваги серцево-судинну систему. А наприкінці — 22–24 грудня — нас може накрити остання хвиля, коли організму буде складніше адаптуватися на фоні зимової втоми.

Чому ці бурі можуть стати найвідчутнішими за рік?

Фахівці попереджають: грудневі коливання будуть накладатися на сезонний спад енергії, нестачу сонячного світла та природне виснаження організму. Науковці вже підтверджують зв’язок між геомагнітними бурями та підвищеним ризиком серцевих нападів, аритмій і перепадів артеріального тиску.

У дні сильної активності Сонця також зростає ймовірність збоїв у роботі GPS, мобільного зв’язку, супутників і навіть енергомереж. Одним словом — бурі можуть відчути всі, навіть якщо не підозрюють про свою чутливість.

Як пережити "штормові" дні без втрат для самопочуття?

Експерти радять не ігнорувати попередження — особливо людям із серцевими захворюваннями, гіпертонією або хронічною втомою. У дні пікової активності слід:

– відмовитися від перевантажень та стресових ситуацій;

– пити більше чистої води та мінімізувати кофеїн;

– забезпечити собі повноцінний сон;

– уникати алкоголю — він може різко погіршити стан;

– більше рухатися, але без різких навантажень;

– контролювати тиск і приймати ліки за рекомендацією лікаря.

Лікарі наголошують: навіть короткі магнітні бурі можуть накластися на загальний зимовий спад сил — і саме це робить грудень таким небезпечним.

