Сонце атакує: названі дати, коли магнітні бурі можуть вибити з колії навіть здорових людей

За даними спостережень космічних служб, грудень 2025 принесе три хвилі магнітних бур, і кожна з них матиме свій характер. Найсильніший удар очікується 14 грудня — цього дня магнітосфера Землі може "зашкалювати", провокуючи втому, запаморочення, стрибки тиску та проблеми зі сном навіть у тих, хто зазвичай не реагує на зміни погоди.
Небезпечні магнітні бурі у грудні: метеозалежним варто підготуватися заздалегідь
На початку місяця — 3–5 грудня — Сонце теж "підкине сюрприз": прогнозуються збурення середньої сили, які здатні вивести з рівноваги серцево-судинну систему. А наприкінці — 22–24 грудня — нас може накрити остання хвиля, коли організму буде складніше адаптуватися на фоні зимової втоми.
Фахівці попереджають: грудневі коливання будуть накладатися на сезонний спад енергії, нестачу сонячного світла та природне виснаження організму. Науковці вже підтверджують зв’язок між геомагнітними бурями та підвищеним ризиком серцевих нападів, аритмій і перепадів артеріального тиску.
У дні сильної активності Сонця також зростає ймовірність збоїв у роботі GPS, мобільного зв’язку, супутників і навіть енергомереж. Одним словом — бурі можуть відчути всі, навіть якщо не підозрюють про свою чутливість.
Експерти радять не ігнорувати попередження — особливо людям із серцевими захворюваннями, гіпертонією або хронічною втомою. У дні пікової активності слід:
– відмовитися від перевантажень та стресових ситуацій;
– пити більше чистої води та мінімізувати кофеїн;
– забезпечити собі повноцінний сон;
– уникати алкоголю — він може різко погіршити стан;
– більше рухатися, але без різких навантажень;
– контролювати тиск і приймати ліки за рекомендацією лікаря.
Лікарі наголошують: навіть короткі магнітні бурі можуть накластися на загальний зимовий спад сил — і саме це робить грудень таким небезпечним.
