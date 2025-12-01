Солнце атакует: названы даты, когда магнитные бури могут выбить из колеи даже здоровых людей

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
По данным наблюдений космических служб, декабрь 2025 года принесет три волны магнитных бурь , и каждая из них будет иметь свой характер. Самый сильный удар ожидается 14 декабря — в этот день магнитосфера Земли может "зашкаливать", провоцируя усталость, головокружение, скачки давления и проблемы со сном даже у тех, кто обычно не реагирует на изменения погоды.
Опасные магнитные бури в декабре: метеозависимым стоит готовиться заранее
В начале месяца – 3–5 декабря – Солнце тоже "подкинет сюрприз": прогнозируются возмущения средней силы, которые способны вывести из равновесия сердечно-сосудистую систему. А в конце – 22–24 декабря – нас может накрыть последняя волна, когда организму будет сложнее адаптироваться на фоне зимней усталости.
Специалисты предупреждают: декабрьские колебания будут накладываться на сезонный спад энергии, нехватку солнечного света и естественное истощение организма. Ученые уже подтверждают связь между геомагнитными бурями и повышенным риском сердечных приступов, аритмий и перепадов АД.
В дни сильной активности Солнца также растет возможность сбоев в работе GPS, мобильной связи, спутников и даже энергосетей. Одним словом – бури могут почувствовать все , даже если не подозревают о своей чувствительности.
Эксперты советуют не игнорировать предупреждения – особенно людям с сердечными заболеваниями, гипертонией или хронической усталостью. В дни пиковой активности следует:
– отказаться от перегрузок и стрессовых ситуаций;
– пить больше чистой воды и минимизировать кофеин;
– обеспечить себе полноценный сон;
– избегать алкоголя – он может резко ухудшить состояние;
– больше двигаться, но без резких нагрузок;
– контролировать давление и принимать лекарства по рекомендации врача.
Врачи отмечают: даже короткие магнитные бури могут наложиться на всеобщий зимний спад сил — и именно это делает декабрь таким опасным.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал , для каких знаков Зодиака декабрь будет успешен в финансовом плане.