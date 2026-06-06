Смертельний вірус виходить з-під контролю: ВООЗ б'є на сполох через новий спалах в Африці

У Східній Африці продовжує стрімко поширюватися смертельно небезпечний вірус Ебола. За останніми даними, кількість підтверджених випадків захворювання вже досягла 471, а число жертв зросло до 82 осіб. Медики та міжнародні організації попереджають, що ситуація може різко погіршитися найближчим часом.

Новий спалах Еболи. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, основний удар епідемії припадає на Демократичну Республіку Конго. Саме там зафіксовано переважну більшість випадків зараження. Водночас небезпечна хвороба вже поширилася за межі країни – у сусідній Уганді підтверджено щонайменше 19 випадків інфікування.

Особливе занепокоєння викликає динаміка поширення вірусу. Лише за останню добу медики зареєстрували значне зростання кількості нових хворих. Це посилює побоювання щодо можливого переходу спалаху в масштабну регіональну епідемію.

Тривожні прогнози озвучили і в американських Центрах контролю та профілактики захворювань (CDC). Фахівці вважають, що без термінових та рішучих заходів нинішній спалах може перевершити за масштабами катастрофічну епідемію Еболи, яка понад десять років тому забрала тисячі життів у країнах Західної Африки.

Директор CDC Джейсон Ашер не виключив такого розвитку подій, наголосивши, що нинішня ситуація містить серйозні ризики для всього регіону. За його словами, міжнародна спільнота має діяти швидко, аби не допустити повторення одного з найтрагічніших спалахів вірусних захворювань XXI століття.

На тлі зростання кількості заражень ВООЗ та національні служби охорони здоров'я посилюють заходи контролю, проте експерти визнають: час для стримування епідемії стрімко спливає.

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