Смертельный вирус выходит из-под контроля: ВОЗ бьет тревогу из-за новой вспышки в Африке

В Восточной Африке продолжает быстро распространяться смертельно опасный вирус Эбола. По последним данным, количество подтвержденных случаев заболевания уже достигло 471, а число жертв возросло до 82 человек. Медики и международные организации предупреждают, что ситуация может резко ухудшиться в ближайшее время.

Новая вспышка Эболы. Фото: из открытых источников

Как сообщают международные СМИ со ссылкой на данные Всемирной здравоохранительной организации, основной удар эпидемии приходится на Демократическую Республику Конго. Там зафиксировано подавляющее большинство случаев заражения. В то же время опасная болезнь уже распространилась за пределы страны – в соседней Уганде подтверждено не менее 19 случаев инфицирования.

Особую обеспокоенность вызывает динамика распространения вируса. Только за последние сутки медики зарегистрировали значительный рост числа новых больных. Это усугубляет опасения возможного перехода вспышки в масштабную региональную эпидемию.

Тревожные прогнозы озвучили и в американских центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC). Специалисты считают, что без срочных и решительных мер нынешняя вспышка может превзойти по масштабам катастрофическую эпидемию Эболы, которая более десяти лет назад унесла тысячи жизней в странах Западной Африки.

Директор CDC Джейсон Ашер не исключил такого развития событий, отметив, что нынешняя ситуация содержит серьезные риски для всего региона. По его словам, международное сообщество должно действовать быстро, чтобы не допустить повторения одной из самых трагических вспышек вирусных заболеваний XXI века.

На фоне роста количества заражений ВОЗ и национальных служб здравоохранения усиливают меры контроля, однако эксперты признают: время для сдерживания эпидемии стремительно идет.

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