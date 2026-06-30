Серйозні хвороби горла: як їх не сплутати зі звичайною застудою

При перших проявах болю у горлі багато хто з нас звичним рухом тягнеться до пастилок від кашлю, вважаючи це звичайною застудою. Проте під маскою легкого нездужання можуть ховатися серйозні інфекційні захворювання. Якщо їх вчасно не розпізнати, це може призвести до небезпечних ускладнень на серце, нирки та суглоби.

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Як навчитися відрізняти банальну застуду від більш серйозних патологій горла? Давайте розберемося у симптомах та головних відмінностях.

Що таке "звичайна застуда"?

З медичної точки зору те, що ми називаємо застудою — це ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція). Вірусів, що її викликають, сотні, але перебіг хвороби зазвичай схожий:

Розвивається поступово: спочатку "першіння" в горлі, потім закладеність носа.

Біль у горлі помірний, посилюється при ковтанні, але не заважає їсти чи пити.

Температура тіла рідко піднімається вище 38°C (часто залишається в межах 37,2–37,5°C).

Головна ознака: наявність "сусідніх" симптомів — нежитю, чхання, легкого кашлю, сльозотечі.

При застуді горло виглядає просто рівномірно почервонілим (гіперемованим), без сторонніх нальотів.

Хвороби горла, які легко сплутати із застудою

Існує три найпоширеніших захворювання верхніх дихальних шляхів, які починаються як застуда, але вимагають зовсім іншого лікування.

1. Гострий тонзиліт (Ангіна)

Це запалення піднебінних мигдаликів (гланд). Найчастіше її викликають бактерії (стрептококи), рідше — віруси.

Як відрізнити від застуди:

Раптовий початок : хвороба збиває з ніг за кілька годин.

: хвороба збиває з ніг за кілька годин. Висока температура : стрімко піднімається до 38,5–40°C.

: стрімко піднімається до 38,5–40°C. Сильний біль : горло болить так, що важко ковтати навіть слину чи зробити ковток води. Біль може "віддавати" у вуха.

: горло болить так, що важко ковтати навіть слину чи зробити ковток води. Біль може "віддавати" у вуха. Зовнішній вигляд : мигдалики сильно збільшені, яскраво-червоні, і головне — на них з'являються білі або жовтуваті гнійні нальоти, крапки (пробки).

: мигдалики сильно збільшені, яскраво-червоні, і головне — на них з'являються білі або жовтуваті гнійні нальоти, крапки (пробки). Відсутність нежитю: при класичній бактеріальній ангіні зазвичай немає соплів та чхання.

2. Фарингіт

Це запалення слизової оболонки самої глотки (задньої стінки горла). Може бути як вірусним, так і бактеріальним або викликаним подразниками (холодне повітря, дим).

Як відрізнити від застуди:

Головне відчуття — не стільки біль, скільки постійне, болісне першіння, сухість і відчуття "грудки" в горлі.

в горлі. Постійне бажання відкашлятися, при цьому кашель сухий, нав'язливий і не приносить полегшення.

Температура може залишатися нізкою або взагалі бути в нормі.

При огляді задня стінка горла виглядає "зернистою" (червоні вузлики) і сухою.

3. Ларингіт

Це запалення гортані та голосових зв'язок.

Як відрізнити від застуди:

Втрата голосу : він стає осиплим, хрипким або зникає зовсім (людина може говорити лише пошепки).

: він стає осиплим, хрипким або зникає зовсім (людина може говорити лише пошепки). "Гавкаючий" кашель : сухий, гучний кашель, схожий на гавкіт собаки.

: сухий, гучний кашель, схожий на гавкіт собаки. Відчуття здавлювання в ділянці шиї, іноді стає важко дихати (особливо небезпечно для маленьких дітей через ризик крупу — звуження гортані).

Головний шпаргалка-тест: Застуда чи ні?

Щоб швидко зорієнтуватися, дайте відповідь на три запитання:

Є нежить і чхання? Так — скоріше за все, це ГРВІ (застуда). Ні (але горло дуже болить) — висока ймовірність ангіни. Яка температура? До 38°C — застуда або фарингіт. Вище 38.5°C — ангіна або грип. Змінився голос? Так (хрипить/зник) — це ларингіт.

Червоні прапорці: коли негайно потрібен лікар

Ніколи не займайтеся самолікуванням, якщо помітили хоча б один із цих симптомів:

Важко дихати або неможливо повністю відкрити рот.

Температура вище 39°C не збивається звичайними жарознижувальними.

Ви бачите білий або сірий наліт на мигдаликах (потрібен мазок на дифтерію та стрептокок).

Біль у горлі триває більше 5–7 днів без покращення.

З'явився симетричний або однобічний набряк шиї, збільшилися та стали болючими лімфовузли під щелепою.

Пам'ятайте: Бактеріальну ангіну лікують виключно антибіотиками, які підбирає лікар. Спроба вилікувати її смоктальними цукерками або полосканням може призвести до хронічного тонзиліту або ревматизму серця. Бережіть себе та вчасно звертайтеся до фахівців!

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