Серьезные болезни горла: как их не спутать с обычной простудой

При первых проявлениях боли в горле многие из нас привычным движением тянутся к пастилкам от кашля, считая это обычной простудой. Однако под маской легкого недомогания могут скрываться серьезные инфекционные заболевания. Если их своевременно не распознать, это может привести к опасным осложнениям на сердце, почки и суставы.

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Как научиться отличать банальную простуду от более серьезных патологий горла? Давайте разберемся в симптомах и главных отличиях.

Что такое "обычная простуда"?

С медицинской точки зрения то, что мы называем простудой – это ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) . Вирусов, вызывающих ее, сотни, но течение болезни обычно похоже:

Развивается постепенно: сначала "першение" в горле, затем заложенность носа.

Боль в горле умеренная, усиливается при глотании, но не мешает есть или пить.

Температура тела редко поднимается выше 38°C (часто остается в пределах 37,2–37,5°C).

Главный признак: наличие "соседних" симптомов — насморка, чихания, легкого кашля, слезотечения.

При простуде горло выглядит просто равномерно покрасневшим (гиперемированным), без посторонних налетов.

Болезни горла, которые легко спутать с простудой

Существует три наиболее распространенных заболевания верхних дыхательных путей, которые начинаются как простуда, но требуют совершенно иного лечения.

1. Острый тонзиллит (Ангина)

Это воспаление небных миндалин (гланд). Чаще ее вызывают бактерии (стрептококки), реже — вирусы.

Как отличить от простуды:

Внезапное начало : болезнь сбивает с ног за несколько часов.

: болезнь сбивает с ног за несколько часов. Высокая температура : стремительно поднимается до 38,5–40°C.

: стремительно поднимается до 38,5–40°C. Сильные боли : горло болит так, что трудно глотать даже слюну или сделать глоток воды. Боль может "отдавать" в уши.

: горло болит так, что трудно глотать даже слюну или сделать глоток воды. Боль может "отдавать" в уши. Внешний вид : миндалины сильно увеличены, алые, и главное – на них появляются белые или желтоватые гнойные налеты, точки (пробки).

: миндалины сильно увеличены, алые, и главное – на них появляются белые или желтоватые гнойные налеты, точки (пробки). Отсутствие насморка : при классической бактериальной ангине обычно нет соплей и чихания.

2. Фарингит

Это воспаление слизистой самой глотки (задней стенки горла). Может быть как вирусным, так и бактериальным или вызванным раздражителем (холодный воздух, дым).

Как отличить от простуды:

Главное ощущение – не столько боль, сколько постоянное, болезненное першение, сухость и ощущение "комка" в горле.

в горле. Постоянное желание откашляться, при этом кашель сухой, навязчивый и не приносит облегчения.

Температура может оставаться низкой или вообще быть в норме.

При осмотре задняя стенка горла выглядит "зернистой" (красные узелки) и сухой.

3. Ларингит

Это воспаление гортани и голосовых связок.

Как отличить от простуды:

Потеря голоса : он становится осипшим, хриплым или исчезает совсем (человек может говорить только шепотом).

: он становится осипшим, хриплым или исчезает совсем (человек может говорить только шепотом). " Лающий" кашель : сухой, громкий кашель, похожий на лай собаки.

: сухой, громкий кашель, похожий на лай собаки. Чувство сдавливания в области шеи, иногда становится тяжело дышать (особенно опасно для маленьких детей из-за риска крупа — сужения гортани).

Главный шпаргалка-тест: Простуда или нет?

Чтобы быстро сориентироваться, ответьте на три вопроса:

Есть насморк и чихание? Да — скорее всего, это ОРВИ (простуда). Нет (но горло очень болит) – высока вероятность ангины. Какая температура? До 38°C – простуда или фарингит. Выше 38.5°C — ангина или грипп. Изменился ли голос? Да (хрипит/пропал) — это ларингит.

Красные флажки: когда немедленно нужен врач

Никогда не занимайтесь самолечением, если заметили хотя бы один из этих симптомов:

Трудно дышать или невозможно полностью открыть рот.

Температура выше 39°C не сбивается обычными жаропонижающими.

Вы видите белый или серый налет на миндалинах (необходим мазок на дифтерию и стрептококк).

Боль в горле длится более 5–7 дней без улучшения.

Появился симметричный или односторонний отек шеи, увеличились и стали болезненными лимфоузлы под челюстью.

Помните: Бактериальную ангину лечат исключительно антибиотиками, подбираемыми врачом. Попытка вылечить ее сосательными конфетами или полосканием может привести к хроническому тонзиллиту или ревматизму сердца. Берегите себя и обращайтесь к специалистам!

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