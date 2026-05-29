Ротавірусна інфекція у дітей: що не можна робити ні в якому разі

Ротавірусна інфекція (кишковий грип) — це найпоширеніша причина гострої діареї у дітей в усьому світі. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Вірус є надзвичайно заразним. Він швидко вражає слизову оболонку шлунка та кишківника дитини. Для малюків віком до 5 років хвороба є особливо небезпечною. Вона здатна за лічені години призвести до зневоднення організму.

Ротавірус у дітей

Перші симптоми ротавірусу: як розпізнати хворобу

Захворювання зазвичай починається гостро. Його інкубаційний період триває від 1 до 3 днів. Батьки можуть сплутати перші прояви зі звичайним застудним захворюванням або харчовим отруєнням.

Головні ознаки інфекції:

Різке підвищення температури тіла до 38,5 — 39 градусів.

тіла до 38,5 — 39 Повторна або нестримна блювота , яка часто починається ще до появи діареї.

, яка часто починається ще до появи діареї. Рясний водянистий пронос жовто-зеленого кольору із кислим запахом (до 10–15 разів на добу).

жовто-зеленого кольору із кислим запахом (до 10–15 разів на добу). Сильний переймоподібний біль у животі та гучне бурчання.

у животі та гучне бурчання. Млявість, апатія та постійна сонливість через інтоксикацію.

та постійна сонливість через інтоксикацію. Ознаки застуди (почервоніння горла, закладеність носа, легкий кашель), які часто передують кишковим симптомам.

Що ні в якому разі не можна робити при ротавірусі

Помилки у лікуванні кишкових інфекцій у дітей можуть критично погіршити стан малюка. Запам'ятайте головні заборони:

Не давати антибіотики без призначення лікаря

Ротавірус — це вірусна інфекція. Антибіотики безсилі проти вірусів. Вони лише знищать корисну мікрофлору кишківника та посилять діарею. Не зупиняти діарею та блювоту протидіарейними препаратами

Заборонено давати дитині ліки на зразок лопераміду. Блювота і пронос — це захисні механізми організму. Так він виводить токсини. Завдяки цим лікам вірус залишиться всередині та викличе найважчу інтоксикацію. Не збивати температуру аспірином чи анальгіном

Ці препарати є токсичними для дитячої печінки та крові. Використовуйте лише безпечні жарознижувальні: парацетамол або ібупрофен у правильному дозуванні. Не намагатися насильно нагодувати дитину

Під час гострого періоду відсутність апетиту є нормальною. Головне — пиття. Насильне годування спровокує нові напади блювоти. Не давати "важку" їжу та незбиране молоко

Під суворою забороною перебувають сирі овочі, фрукти, жирні бульйони, солодощі, газовані напої та молочні продукти. Вони посилюють бродіння в кишківнику. Не відпоювати дитину простою водою у великих об'ємах

З блювотою та проносом малюк втрачає не лише воду, а й важливі солі (електроліти). Великі порції звичайної води вимиють залишки солей. Це може спровокувати судоми. Натомість потрібно давати спеціальні розчини для пероральної регідратації маленькими ковтками (по 1-2 чайні ложки кожні 5-10 хвилин).

Коли терміново потрібно викликати швидку допомогу?

Зневоднення у дітей розвивається дуже стрімко. Негайно викликайте медиків, якщо:

Дитина не пісяла понад 4–6 годин, а сеча стала темно-жовтою.

Плач відбувається без виділення сліз.

Язик, губи та слизові оболонки рота сухі.

Очі або тім'ячко (у немовлят) виглядають запалими.

Дитина занадто в'яла, не реагує на звернення або непритомніє.

Блювота настільки часта, що малюка не вдається напоїти сольовими розчинами.

Головна основа лікування ротавірусу — це правильне і дробове відпоювання. Якщо ви помітили перші симптоми, обов'язково проконсультуйтеся з педіатром для індивідуального підбору терапії.

