Ротавірусна інфекція у дітей: що не можна робити ні в якому разі

Ротавірусна інфекція (кишковий грип) — це найпоширеніша
причина гострої діареї у дітей в усьому світі. Про це свідчать дані Всесвітньої
організації охорони здоров'я (ВООЗ). Вірус є надзвичайно заразним. Він швидко вражає
слизову оболонку шлунка та кишківника дитини. Для малюків віком до 5 років
хвороба є особливо небезпечною. Вона здатна за лічені години призвести до
зневоднення організму.
Ротавірус у дітей
Перші симптоми ротавірусу: як розпізнати хворобу
Захворювання зазвичай починається гостро. Його інкубаційний
період триває від 1 до 3 днів. Батьки можуть сплутати перші прояви зі звичайним
застудним захворюванням або харчовим отруєнням.
Головні ознаки інфекції:
- Різке
підвищення температури тіла до 38,5 — 39 градусів.
- Повторна
або нестримна блювота, яка часто починається ще до появи діареї.
- Рясний
водянистий пронос жовто-зеленого кольору із кислим запахом (до 10–15
разів на добу).
- Сильний
переймоподібний біль у животі та гучне бурчання.
- Млявість,
апатія та постійна сонливість через інтоксикацію.
- Ознаки
застуди (почервоніння горла, закладеність носа, легкий кашель), які
часто передують кишковим симптомам.
Що ні в якому разі не можна робити при ротавірусі
Помилки у лікуванні кишкових інфекцій у дітей можуть
критично погіршити стан малюка. Запам'ятайте головні заборони:
- Не
давати антибіотики без призначення лікаря
Ротавірус — це вірусна інфекція. Антибіотики безсилі проти вірусів. Вони
лише знищать корисну мікрофлору кишківника та посилять діарею.
- Не
зупиняти діарею та блювоту протидіарейними препаратами
Заборонено давати дитині ліки на зразок лопераміду. Блювота і пронос — це
захисні механізми організму. Так він виводить токсини. Завдяки цим лікам
вірус залишиться всередині та викличе найважчу інтоксикацію.
- Не
збивати температуру аспірином чи анальгіном
Ці препарати є токсичними для дитячої печінки та крові. Використовуйте
лише безпечні жарознижувальні: парацетамол або ібупрофен у правильному
дозуванні.
- Не
намагатися насильно нагодувати дитину
Під час гострого періоду відсутність апетиту є нормальною. Головне —
пиття. Насильне годування спровокує нові напади блювоти.
- Не
давати "важку" їжу та незбиране молоко
Під суворою забороною перебувають сирі овочі, фрукти, жирні бульйони,
солодощі, газовані напої та молочні продукти. Вони посилюють бродіння в
кишківнику.
- Не
відпоювати дитину простою водою у великих об'ємах
З блювотою та проносом малюк втрачає не лише воду, а й важливі солі (електроліти).
Великі порції звичайної води вимиють залишки солей. Це може спровокувати
судоми. Натомість потрібно давати спеціальні розчини для пероральної
регідратації маленькими ковтками (по 1-2 чайні ложки кожні 5-10 хвилин).
Коли терміново потрібно викликати швидку допомогу?
Зневоднення у дітей розвивається дуже стрімко. Негайно
викликайте медиків, якщо:
- Дитина
не пісяла понад 4–6 годин, а сеча стала темно-жовтою.
- Плач
відбувається без виділення сліз.
- Язик,
губи та слизові оболонки рота сухі.
- Очі
або тім'ячко (у немовлят) виглядають запалими.
- Дитина
занадто в'яла, не реагує на звернення або непритомніє.
- Блювота
настільки часта, що малюка не вдається напоїти сольовими розчинами.
Головна основа лікування ротавірусу — це правильне і
дробове відпоювання. Якщо ви помітили перші симптоми, обов'язково
проконсультуйтеся з педіатром для індивідуального підбору терапії.
