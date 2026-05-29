Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Ротавирусная инфекция у детей: что нельзя делать ни в коем случае
commentss НОВОСТИ Все новости

Ротавирусная инфекция у детей: что нельзя делать ни в коем случае

Ротавирусная инфекция стремительно распространяется среди детей: что нужно знать, чтобы не навредить

29 мая 2026, 18:58
Недилько Ксения

Ротавирусная инфекция (кишечный грипп) – это самая распространенная причина острой диареи у детей во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вирус чрезвычайно заразен. Он быстро поражает слизистую желудка и кишечника ребенка. Для малышей в возрасте до 5 лет болезнь особенно опасна. Она способна в считанные часы привести к обезвоживанию организма.

Первые симптомы ротавируса: как распознать болезнь

Заболевание обычно начинается остро. Его инкубационный период длится от 1 до 3 дней. Родители могут спутать первые проявления с обычным простудным заболеванием или пищевым отравлением.

Главные признаки инфекции:

  • Резкое повышение температуры тела до 38,5 – 39 градусов.
  • Повторная или безудержная рвота, которая часто начинается еще до появления диареи.
  • Обильный водянистый понос желто-зеленого цвета с кислым запахом (до 10-15 раз в сутки).
  • Сильная схваткообразная боль в животе и громкое урчание.
  • Вялость, апатия и постоянная сонливость из-за интоксикации.
  • Признаки простуды (покраснение горла, заложенность носа, легкий кашель), часто предшествующие кишечным симптомам.

Что ни в коем случае нельзя делать при ротавирусе

Ошибки в лечении кишечных инфекций у детей могут критически усугубить состояние малыша. Запомните главные запреты:

  1. Не давать антибиотики без назначения врача
    Ротавирус – это вирусная инфекция. Антибиотики бессильны против вирусов. Они только уничтожат полезную микрофлору кишечника и усилят диарею.
  2. Не останавливать диарею и рвоту противодиарейными препаратами
    Запрещается давать ребенку лекарство вроде лоперамида. Рвота и понос – это защитные механизмы организма. Так он выводит токсины. Благодаря этому лекарству вирус останется внутри и вызовет тяжелую интоксикацию.
  3. Не сбивать температуру аспирином или анальгином
    Эти препараты токсичны для детской печени и крови. Используйте только безопасные жаропонижающие: парацетамол или ибупрофен в правильной дозировке.
  4. Не пытаться насильно накормить ребенка
    Во время острого периода отсутствие аппетита нормально. Главное – питье. Насильственное кормление спровоцирует новые приступы рвоты.
  5. Не давать "тяжелую" пищу и цельное молоко
    Под строгим запретом находятся сырые овощи, фрукты, жирные бульоны, сладости, газированные напитки и молочные продукты. Они усиливают брожение в кишечнике.
  6. Не отпаивать ребенка простой водой в больших объемах
    С рвотой и поносом малыш теряет не только воду, но и важные соли (электролиты). Большие порции обыкновенной воды вымывают остатки солей. Это может спровоцировать судороги. Вместо этого нужно давать специальные растворы для пероральной регидратации маленькими глотками (по 1-2 чайные ложки каждые 5-10 минут).

Когда срочно нужно вызвать скорую помощь?

Обезвоживание у детей развивается очень быстро. Немедленно вызывайте медиков, если:

  • Ребенок не писал более 4–6 часов, а моча стала темно-желтой.
  • Плач происходит без выделения слез.
  • Язык, губы и слизистые рта сухие.
  • Глаза или родничок (у младенцев) выглядят впалыми.
  • Ребенок слишком дряблый, не реагирует на обращение или теряет сознание.
  • Рвота настолько часта, что малыша не удается напоить солевыми растворами.

Главная основа лечения ротавируса — это правильное и дробное отпаивание . Если вы заметили первые симптомы, проконсультируйтесь с педиатром для индивидуального подбора терапии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове врачи выполнили уникальную для Украины операцию, пересадив сердце 12-летнему Назару Мазуру из Винницкой области. Органом для спасения подростка стал посмертный дар от 10-летней девочки, трагически погибшей в результате дорожно-транспортного происшествия.



