Ротавирусная инфекция у детей: что нельзя делать ни в коем случае

Ротавирусная инфекция (кишечный грипп) – это самая распространенная причина острой диареи у детей во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вирус чрезвычайно заразен. Он быстро поражает слизистую желудка и кишечника ребенка. Для малышей в возрасте до 5 лет болезнь особенно опасна. Она способна в считанные часы привести к обезвоживанию организма.

Ротавирус у детей

Первые симптомы ротавируса: как распознать болезнь

Заболевание обычно начинается остро. Его инкубационный период длится от 1 до 3 дней. Родители могут спутать первые проявления с обычным простудным заболеванием или пищевым отравлением.

Главные признаки инфекции:

Резкое повышение температуры тела до 38,5 – 39 градусов.

Повторная или безудержная рвота , которая часто начинается еще до появления диареи.

Обильный водянистый понос желто-зеленого цвета с кислым запахом (до 10-15 раз в сутки).

Сильная схваткообразная боль в животе и громкое урчание.

Вялость, апатия и постоянная сонливость из-за интоксикации.

Признаки простуды (покраснение горла, заложенность носа, легкий кашель), часто предшествующие кишечным симптомам.

Что ни в коем случае нельзя делать при ротавирусе

Ошибки в лечении кишечных инфекций у детей могут критически усугубить состояние малыша. Запомните главные запреты:

Не давать антибиотики без назначения врача

Ротавирус – это вирусная инфекция. Антибиотики бессильны против вирусов. Они только уничтожат полезную микрофлору кишечника и усилят диарею. Не останавливать диарею и рвоту противодиарейными препаратами

Запрещается давать ребенку лекарство вроде лоперамида. Рвота и понос – это защитные механизмы организма. Так он выводит токсины. Благодаря этому лекарству вирус останется внутри и вызовет тяжелую интоксикацию. Не сбивать температуру аспирином или анальгином

Эти препараты токсичны для детской печени и крови. Используйте только безопасные жаропонижающие: парацетамол или ибупрофен в правильной дозировке. Не пытаться насильно накормить ребенка

Во время острого периода отсутствие аппетита нормально. Главное – питье. Насильственное кормление спровоцирует новые приступы рвоты. Не давать "тяжелую" пищу и цельное молоко

Под строгим запретом находятся сырые овощи, фрукты, жирные бульоны, сладости, газированные напитки и молочные продукты. Они усиливают брожение в кишечнике. Не отпаивать ребенка простой водой в больших объемах

С рвотой и поносом малыш теряет не только воду, но и важные соли (электролиты). Большие порции обыкновенной воды вымывают остатки солей. Это может спровоцировать судороги. Вместо этого нужно давать специальные растворы для пероральной регидратации маленькими глотками (по 1-2 чайные ложки каждые 5-10 минут).

Когда срочно нужно вызвать скорую помощь?

Обезвоживание у детей развивается очень быстро. Немедленно вызывайте медиков, если:

Ребенок не писал более 4–6 часов, а моча стала темно-желтой.

Плач происходит без выделения слез.

Язык, губы и слизистые рта сухие.

Глаза или родничок (у младенцев) выглядят впалыми.

Ребенок слишком дряблый, не реагирует на обращение или теряет сознание.

Рвота настолько часта, что малыша не удается напоить солевыми растворами.

Главная основа лечения ротавируса — это правильное и дробное отпаивание . Если вы заметили первые симптомы, проконсультируйтесь с педиатром для индивидуального подбора терапии.

