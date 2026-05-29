Ротавирусная инфекция у детей: что нельзя делать ни в коем случае

Ротавирусная инфекция (кишечный грипп) – это самая распространенная причина острой диареи у детей во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вирус чрезвычайно заразен. Он быстро поражает слизистую желудка и кишечника ребенка. Для малышей в возрасте до 5 лет болезнь особенно опасна. Она способна в считанные часы привести к обезвоживанию организма.
Ротавирус у детей
Первые симптомы ротавируса: как распознать болезнь
Заболевание обычно начинается остро. Его инкубационный период длится от 1 до 3 дней. Родители могут спутать первые проявления с обычным простудным заболеванием или пищевым отравлением.
Главные признаки инфекции:
- Резкое повышение температуры тела до 38,5 – 39 градусов.
- Повторная или безудержная рвота, которая часто начинается еще до появления диареи.
- Обильный водянистый понос желто-зеленого цвета с кислым запахом (до 10-15 раз в сутки).
- Сильная схваткообразная боль в животе и громкое урчание.
- Вялость, апатия и постоянная сонливость из-за интоксикации.
- Признаки простуды (покраснение горла, заложенность носа, легкий кашель), часто предшествующие кишечным симптомам.
Что ни в коем случае нельзя делать при ротавирусе
Ошибки в лечении кишечных инфекций у детей могут критически усугубить состояние малыша. Запомните главные запреты:
- Не давать антибиотики без назначения врача
Ротавирус – это вирусная инфекция. Антибиотики бессильны против вирусов. Они только уничтожат полезную микрофлору кишечника и усилят диарею.
- Не останавливать диарею и рвоту противодиарейными препаратами
Запрещается давать ребенку лекарство вроде лоперамида. Рвота и понос – это защитные механизмы организма. Так он выводит токсины. Благодаря этому лекарству вирус останется внутри и вызовет тяжелую интоксикацию.
- Не сбивать температуру аспирином или анальгином
Эти препараты токсичны для детской печени и крови. Используйте только безопасные жаропонижающие: парацетамол или ибупрофен в правильной дозировке.
- Не пытаться насильно накормить ребенка
Во время острого периода отсутствие аппетита нормально. Главное – питье. Насильственное кормление спровоцирует новые приступы рвоты.
- Не давать "тяжелую" пищу и цельное молоко
Под строгим запретом находятся сырые овощи, фрукты, жирные бульоны, сладости, газированные напитки и молочные продукты. Они усиливают брожение в кишечнике.
- Не отпаивать ребенка простой водой в больших объемах
С рвотой и поносом малыш теряет не только воду, но и важные соли (электролиты). Большие порции обыкновенной воды вымывают остатки солей. Это может спровоцировать судороги. Вместо этого нужно давать специальные растворы для пероральной регидратации маленькими глотками (по 1-2 чайные ложки каждые 5-10 минут).
Когда срочно нужно вызвать скорую помощь?
Обезвоживание у детей развивается очень быстро. Немедленно вызывайте медиков, если:
- Ребенок не писал более 4–6 часов, а моча стала темно-желтой.
- Плач происходит без выделения слез.
- Язык, губы и слизистые рта сухие.
- Глаза или родничок (у младенцев) выглядят впалыми.
- Ребенок слишком дряблый, не реагирует на обращение или теряет сознание.
- Рвота настолько часта, что малыша не удается напоить солевыми растворами.
Главная основа лечения ротавируса — это правильное и дробное отпаивание . Если вы заметили первые симптомы, проконсультируйтесь с педиатром для индивидуального подбора терапии.
