Ризик самогубства суттєво зростає: експерти здивували, що наспрааді до цього призводить

Люди, які пережили травми голови, мають на 21% вищий ризик спроб самогубства, причому найбільш небезпечним є перший рік після інциденту. Про це повідомляє журнал Neurology.

Британські науковці проаналізували дані майже 400 тисяч осіб з черепно-мозковими травмами та півтора мільйона здорових добровольців. Навіть за відсутності психічних розладів травма голови була пов’язана з підвищеним ризиком самогубства. Нестача соціальної підтримки та наявність психічних розладів додатково підсилювали небезпеку.

Окрім цього, травми голови запускають низку негативних процесів в організмі, які можуть проявлятися роками. Психічне здоров’я постраждалих може погіршуватися протягом восьми років після травми, причому найбільш уразливими є жінки.

Повторні ушкодження голови також асоціюють із розвитком нейродегенеративних хвороб, зокрема хвороби Альцгеймера. Одна з теорій пояснює це "активацією" вірусу герпесу в нервових клітинах під впливом травматичного стресу.

Зміни можуть виникати ще до появи видимих симптомів. Наприклад, у спортсменів помітні клітинні зміни в мозку задовго до того, як проявляються явні ознаки пошкодження.

Травми голови можуть впливати і на соціальні аспекти життя. Дослідження показують, що ушкодження в дитинстві негативно корелюють із здобуттям вищої освіти та подальшим соціальним успіхом, що пояснюється не лише пропусками навчання під час лікування.

Медики наголошують, що навіть незначні удари голови не варто ігнорувати. Під час реабілітації слід звертатися за допомогою не лише до травматологів, а й до психологів.

