Риск самоубийства существенно растет: эксперты удивили, что на прапраде к этому приводит

Люди, пережившие травмы головы, имеют на 21% более высокий риск попыток самоубийства, причем наиболее опасным является первый год после инцидента. Об этом сообщает журнал Neurology.

Фото: из открытых источников

Британские ученые проанализировали данные почти 400 тысяч человек с черепно-мозговыми травмами и полтора миллиона здоровых добровольцев. Даже при отсутствии психических расстройств травма головы была связана с повышенным риском самоубийства. Нехватка социальной поддержки и наличие психических расстройств дополнительно усиливали опасность.

Кроме того, травмы головы запускают ряд негативных процессов в организме, которые могут проявляться годами. Психическое здоровье пострадавших может ухудшаться в течение восьми лет после травмы, причем наиболее уязвимы женщины.

Повторные повреждения головы также ассоциируют с развитием нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера. Одна из теорий объясняет это "активацией" вируса герпеса в нервных клетках под влиянием травматического стресса.

Изменения могут возникать до появления видимых симптомов. К примеру, у спортсменов заметны клеточные изменения в мозге задолго до того, как проявляются явные признаки повреждения.

Травмы головы могут оказывать влияние и на социальные аспекты жизни. Исследования показывают, что повреждения в детстве негативно коррелируют с получением высшего образования и дальнейшим социальным успехом, что объясняется не только пропусками обучения во время лечения.

Медики подчеркивают, что даже незначительные ушибы головы не стоит игнорировать. Во время реабилитации следует обращаться за помощью не только к травматологам, но и к психологам.

Как уже писали "Комментарии", в Украину уже пришел холодный и сухой воздух из акватории Баренцева моря, а 25 декабря ожидается пиковое похолодание, сообщил синоптик Виталий Постригань.