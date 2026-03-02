logo_ukra

Ранні та несподівані симптоми захворювань хребта, які часто ігнорують

Названо ранні симптоми, які вказують на захворювання хребта

2 березня 2026, 18:06
Автор:
Кречмаровская Наталия

Хребет — це основа тіла, адже забезпечує рухливість, підтримує поставу та захищає спинний мозок. Однак перші симптоми хвороб часто не помічають — люди пояснюють їх втомою чи віковими змінами. Якщо вчасно не виявити проблему, це може призвести до серйозних наслідків, включно з хронічним болем та обмеженням рухливості.

Ранні та несподівані симптоми захворювань хребта, які часто ігнорують

Проблеми з хребтом. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів хвороб хребта, про які варто знати: 

Біль у спині та шиї, який не зникає після відпочинку,  називають одним із найпоширеніших ранніх симптомів. Біль може бути періодичним при дегенеративних процесах у міжхребцевих дисках, однак поступово цей стан стає постійним. Небезпечним лікарі називають навіть легкий дискомфорт, якщо він повторюється регулярно.

Оніміння та поколювання у кінцівках — може бути наслідком здавлення нервових корінців при стенозі хребтового каналу. Люди нерідко пов’язують їх із проблемами кровообігу, але справжня причина може бути у структурних змінах хребта.

Скутість у шиї та плечах — шийний спондильоз, який виникає через "зношування" дисків та суглобів, спочатку проявляється легким болем чи скутістю. З часом ці симптоми можуть призвести до обмеження рухливості та слабкості у руках.

Біль у попереку, який посилюється при фізичному навантаженні, може виникати при дегенеративній хворобі дисків. Часто люди ігнорують його, вважаючи наслідком роботи чи віку. Однак небезпечним сигналом проблем у міжхребцевих дисках може бути навіть незначний біль.

До несподіваних симптомів належать головні болі та проблеми з рівновагою, які можуть виникати через порушення у верхньому відділі хребта. Такі прояви рідко пов’язують зі станом спини, проте вони можуть бути наслідком здавлення нервів або порушення кровопостачання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який захистить від деменції.




