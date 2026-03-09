Про тиск можна буде забути назавжди: несподівана правда про цілющі напої

Регулярне споживання продуктів та напоїв, багатих на калій, може допомогти знизити кров’яний тиск, оскільки калій протидіє дії натрію, що затримує рідину в організмі. Видання Health зазначає, що серед таких напоїв – різноманітні фруктові та овочеві соки, молоко і навіть кава.

Сливовий сік містить 707 мг калію на склянку, що складає близько 15% добової норми. Окрім калію, він багатий залізом, магнієм, клітковиною та антиоксидантами. Дослідження показують, що регулярне споживання сливового соку може знизити артеріальний тиск і рівень холестерину, а клітковина та поліфеноли покращують травлення та здоров’я кишечника.

Морквяний сік містить 689 мг калію на склянку і є джерелом вітамінів A, C та E. Ці речовини діють як антиоксиданти, підтримують серцево-судинну систему та можуть покращувати кровообіг і знижувати холестерин, зменшуючи ризик серцевих захворювань.

Гранатовий сік – 533 мг калію на склянку. Дослідження 2023 року показали, що щоденне споживання 300 мл гранатового соку може знизити систолічний тиск, а при більшому об’ємі – і діастолічний. Поліфеноли у гранаті розслабляють судини та підвищують рівень “хорошого” холестерину (ЛПВЩ).

Томатний сік містить 527 мг калію на склянку. Він багатий лікопіном, який допомагає розширювати судини, блокуючи ангіотензин II, що сприяє зниженню тиску, а також стимулює вироблення оксиду азоту.

Апельсиновий сік (443 мг калію на склянку) містить антиоксиданти гесперидин та наринетін, що зменшують запальні процеси в організмі та сприяють зниженню артеріального тиску.

Кокосова вода – 404 мг калію на склянку. Вона багата на мінерали, які допомагають регулювати рівень цукру в крові та знижують ризик діабету 2 типу.

Молоко – 390 мг калію на склянку, а також джерело кальцію, білка та триптофану, що підтримує сон, який важливий для контролю артеріального тиску.

Овочевий сік (248 мг калію на склянку) зменшує запалення та підтримує серцево-судинне здоров’я.

Кава – 124 мг калію на чашку. Вона містить антиоксиданти, покращує концентрацію та може знижувати ризик розвитку деменції та інсульту.

