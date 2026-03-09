О давлении можно будет забыть навсегда: неожиданная правда о целебных напитках

Регулярное потребление продуктов и напитков, богатых калием, может помочь снизить кровяное давление, поскольку калий противодействует действию натрия, задерживающего жидкость в организме. Издание Health отмечает, что среди таких напитков – разнообразные фруктовые и овощные соки, молоко и даже кофе.

Сливовой сок содержит 707 мг калия на стакан, что составляет около 15% суточной нормы. Кроме калия, он богат железом, магнием, клетчаткой и антиоксидантами. Исследования показывают, что регулярное потребление сливового сока может снизить АД и уровень холестерина, а клетчатка и полифенолы улучшают пищеварение и здоровье кишечника.

Морковный сок содержит 689 мг калия на стакан и является источником витаминов A, C и E. Эти вещества действуют как антиоксиданты, поддерживают сердечнососудистую систему и могут улучшать кровообращение и снижать холестерин, уменьшая риск сердечных заболеваний.

Гранатовый сок – 533 мг калия на стакан. Исследования 2023 показали, что ежедневное потребление 300 мл гранатового сока может снизить систолическое давление, а при большем объеме — и диастолическое. Полифенолы в гранате расслабляют сосуды и повышают уровень хорошего холестерина (ЛПВП).

Томатный сок содержит 527 мг калия в стакан. Он богат ликопином, помогающим расширять сосуды, блокируя ангиотензин II, что способствует снижению давления, а также стимулирует выработку оксида азота.

Апельсиновый сок (443 мг калия на стакан) содержит антиоксиданты гесперидин и наринетин, которые уменьшают воспалительные процессы в организме и способствуют снижению АД.

Кокосовая вода – 404 мг калия на стакан. Она богата минералами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и снижают риск диабета 2 типа.

Молоко – 390 мг калия на стакан, а также источник кальция, белка и триптофана, поддерживающего сон, который важен для контроля АД.

Овощной сок (248 мг калия на стакан) уменьшает воспаление и поддерживает сердечно-сосудистое здоровье.

Кофе – 124 мг калия на чашку. Она содержит антиоксиданты, улучшает концентрацию и может снижать риск деменции и инсульта.

