Про цю причину гіпертонії не знає ніхто: озвучено сенсаційне відкриття про хворобу

Латеральна парафаціальна зона — це скупчення нервових клітин у стовбурі мозку, яке відповідає за несвідомі процеси в організмі. Саме вона бере участь у регуляції дихання, роботи серця та травної системи. Активність цієї ділянки зростає під час фізичного навантаження, сміху або кашлю. Проте нещодавно науковці з Нової Зеландії з’ясували, що її роль значно ширша, ніж вважалося раніше.

Фото: з відкритих джерел

Під час експериментів у лабораторних умовах дослідники навмисно стимулювали та блокували нерви в цій зоні мозку, паралельно вимірюючи артеріальний тиск. Результати виявилися показовими: коли латеральна парафаціальна область активувалася, тиск зростав, а при її пригніченні — помітно знижувався.

Вчені встановили, що ці нервові сигнали пов’язані з симпатичною нервовою системою, яка відповідає за реакцію організму на стрес за принципом "бий або тікай". При зменшенні активності цієї системи сповільнюється форсований видих, стінки судин стають більш розслабленими, і кров’яний тиск повертається до нормальних значень.

Керівник дослідження, фізіолог з Університету Окленда Джуліан Патон, зазначив, що команда фактично ідентифікувала новий мозковий механізм розвитку гіпертонії. За його словами, саме надмірна активність цієї ділянки може бути однією з ключових причин підвищеного тиску.

Поки що експерименти проводилися на тваринах, тож наступним кроком стане підтвердження цих висновків у дослідженнях за участю людей. У перспективі відкриття може лягти в основу нових методів лікування гіпертонії, спрямованих на регуляцію мозкових нервових центрів.

Інші наукові роботи також підтверджують зв’язок між роботою мозку та артеріальним тиском. Зокрема, дослідження 2025 року вказують на можливу роль гіпоталамуса, який контролює симпатичну нервову систему. Його надмірна активність здатна підвищувати ризик серцево-судинних захворювань і когнітивних порушень.

