Об этой причине гипертонии не знает никто: озвучено сенсационное открытие о болезни

Латеральная парафациальная зона – это скопление нервных клеток в стволе мозга, которое отвечает за бессознательные процессы в организме. Именно она принимает участие в регуляции дыхания, работе сердца и пищеварительной системы. Активность этого участка возрастает во время физической нагрузки, смеха или кашля. Однако недавно ученые из Новой Зеландии выяснили, что ее роль значительно шире, чем считалось ранее.

Фото: из открытых источников

В ходе экспериментов в лабораторных условиях исследователи намеренно стимулировали и блокировали нервы в этой зоне мозга, параллельно измеряя АД. Результаты оказались показательными: когда латеральная парафациальная область активировалась, давление росло, а при ее подавлении заметно снижалось.

Ученые установили, что эти нервные сигналы связаны с симпатической нервной системой, отвечающей за реакцию организма на стресс по принципу "бей или беги". При уменьшении активности этой системы замедляется форсированный выдох, стенки сосудов становятся более расслабленными и кровяное давление возвращается к нормальным значениям.

Руководитель исследования, физиолог из Оклендского университета Джулиан Патон, отметил, что команда фактически идентифицировала новый мозговой механизм развития гипертонии. По его словам, именно чрезмерная активность этого участка может являться одной из ключевых причин повышенного давления.

Пока эксперименты проводились на животных, следующим шагом станет подтверждение этих выводов в исследованиях с участием людей. В перспективе открытие может лечь в базу новейших способов исцеления гипертонии, направленных на регуляцию мозговых нервных центров.

Другие научные работы подтверждают связь между работой мозга и артериальным давлением. В частности, исследования 2025 указывают на возможную роль гипоталамуса, который контролирует симпатическую нервную систему. Его чрезмерная активность способна повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений.

