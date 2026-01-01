logo_ukra

BTC/USD

88733

ETH/USD

3000.14

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Перевищує дозу: що відомо про стан здоров’я Дональда Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Перевищує дозу: що відомо про стан здоров’я Дональда Трампа

Трамп перевищує дозу аспірину та ігнорує частину рекомендацій лікарів

1 січня 2026, 22:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

79-річний президент США, який став найстаршим главою держави в історії країни, не дотримується всіх медичних рекомендацій і значною мірою покладається на спадкові чинники.

Перевищує дозу: що відомо про стан здоров’я Дональда Трампа

Стан здоровʼя Дональда Трампа

За наявною інформацією, він регулярно вживає аспірин у дозі 325 мг для розрідження крові, що суттєво перевищує стандартну профілактичну норму. Підвищене дозування призводить до появи частих синців, однак зменшувати дозу президент не погоджується.

Також у нього діагностована хронічна венозна недостатність, яка спричиняє набряки нижніх кінцівок. Хоча лікарі рекомендували носити компресійні панчохи, він користувався ними лише нетривалий час і згодом відмовився від цього методу лікування.

Восени президент проходив комп’ютерну томографію, яка не виявила серцево-судинних патологій. Водночас згодом він висловлював невдоволення самим фактом обстеження, оскільки воно привернуло підвищену увагу до теми його здоров’я.

Окремо звертається увага на спосіб життя президента. Він мало спить, іноді дрімає під час публічних заходів, має труднощі зі сприйняттям звуків у галасливому середовищі, майже не займається фізичною активністю та обмежується грою в гольф. У його раціоні переважає фастфуд.

Попри це, в адміністрації президента та його медичному оточенні заявляють, що він перебуває у доброму фізичному стані. Сам глава держави наполягає, що не має проблем зі здоров’ям і вважає його ідеальним.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що чим ближче Новий рік, тим більше всім хочеться, щоб він став останнім військовим у поточному протистоянні та нарешті настав світ. Однак, позиція країни-агресора показує, що Володимир Путін не зацікавлений у світі, особливо в умовах відсутності механізмів тиску на нього





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/us-news/as-signs-of-aging-emerge-trump-responds-with-defiance-769c5dcd
Теги:

Новини

Всі новини