79-річний президент США, який став найстаршим главою держави в історії країни, не дотримується всіх медичних рекомендацій і значною мірою покладається на спадкові чинники.

Стан здоровʼя Дональда Трампа

За наявною інформацією, він регулярно вживає аспірин у дозі 325 мг для розрідження крові, що суттєво перевищує стандартну профілактичну норму. Підвищене дозування призводить до появи частих синців, однак зменшувати дозу президент не погоджується.

Також у нього діагностована хронічна венозна недостатність, яка спричиняє набряки нижніх кінцівок. Хоча лікарі рекомендували носити компресійні панчохи, він користувався ними лише нетривалий час і згодом відмовився від цього методу лікування.

Восени президент проходив комп’ютерну томографію, яка не виявила серцево-судинних патологій. Водночас згодом він висловлював невдоволення самим фактом обстеження, оскільки воно привернуло підвищену увагу до теми його здоров’я.

Окремо звертається увага на спосіб життя президента. Він мало спить, іноді дрімає під час публічних заходів, має труднощі зі сприйняттям звуків у галасливому середовищі, майже не займається фізичною активністю та обмежується грою в гольф. У його раціоні переважає фастфуд.

Попри це, в адміністрації президента та його медичному оточенні заявляють, що він перебуває у доброму фізичному стані. Сам глава держави наполягає, що не має проблем зі здоров’ям і вважає його ідеальним.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ч им ближче Новий рік, тим більше всім хочеться, щоб він став останнім військовим у поточному протистоянні та нарешті настав світ. Однак, позиція країни-агресора показує, що Володимир Путін не зацікавлений у світі, особливо в умовах відсутності механізмів тиску на нього



