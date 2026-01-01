79-летний президент США, ставший старшим главой государства в истории страны, не придерживается всех медицинских рекомендаций и в значительной степени полагается на наследственные факторы.

Состояние здоровья Дональда Трампа

По имеющейся информации он регулярно употребляет аспирин в дозе 325 мг для разжижения крови, что существенно превышает стандартную профилактическую норму. Повышенная дозировка приводит к появлению частых кровоподтеков, однако уменьшать дозу президент не соглашается.

Также у него диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая приводит к отекам нижних конечностей. Хотя врачи рекомендовали носить компрессионные чулки, он пользовался ими лишь непродолжительное время и впоследствии отказался от этого лечения.

Осенью президент проходил компьютерную томографию, не обнаружившую сердечно-сосудистых патологий. В то же время, впоследствии он выражал недовольство самим фактом обследования, поскольку оно привлекло повышенное внимание к теме его здоровья.

Отдельно обращается внимание на образ жизни президента. Он мало спит, иногда дремлет во время публичных мероприятий, испытывает трудности с восприятием звуков в шумной среде, почти не занимается физической активностью и ограничивается игрой в гольф. В его рационе преобладает фастфуд.

Тем не менее, в администрации президента и его медицинском окружении заявляют, что он находится в хорошем физическом состоянии. Сам глава государства настаивает, что не испытывает проблем со здоровьем и считает его идеальным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что чем ближе Новый год, тем больше всем хочется, чтобы он стал последним военным в текущем противостоянии и наконец наступил мир. Однако позиция страны-агрессора показывает, что Владимир Путин не заинтересован в мире, особенно в условиях отсутствия механизмов давления на него.



