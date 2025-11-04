Печінка під страшною загрозою: стало відомо про величезну небезпеку популярного напою

Щоденне споживання кофеїну стало звичною справою для багатьох людей, але важливо звертати увагу на джерело його надходження. Якщо це енергетичні напої, варто замислитися про можливі наслідки для здоров'я, зокрема для печінки.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з думкою дієтолога Дебори Мерфі, хоча енергетичні напої здаються нешкідливою альтернативою каві, вони діють на організм зовсім по-іншому. Кофеїн, природний стимулятор, може підвищити рівень енергії, але його слід споживати в помірних кількостях. Фахівці рекомендують не більше ніж 400 мг кофеїну на день для дорослих, що відповідає кількості в чотирьох чашках кави. Однак одна банка енергетика (355 мл) може містити від 40 до 250 мг кофеїну, і якщо ви п’єте кілька таких напоїв на день, є ризик перевищити рекомендовану дозу.

Нерегулярне споживання енергетиків навряд чи спричинить серйозні проблеми, але регулярне вживання напоїв з високим вмістом кофеїну може призвести до пошкодження печінки. Це підтверджується дослідженням, опублікованим в National Library of Medicine.

Ще одна проблема – високий вміст цукру в енергетичних напоях. На відміну від гіркої кави чи чаю, солодкий смак енергетиків легко випити, однак це може спричинити швидке підвищення рівня енергії, яке дуже швидко змінюється на виснаження. Печінка, що відповідає за стабільний рівень цукру в крові, може постраждати від надмірної кількості доданого цукру, що, за результатами досліджень, може призвести до неалкогольної жирової хвороби печінки.

Деякі енергетичні напої можуть містити до 62 грамів цукру в одній банці об'ємом 450 мл. Вчені рекомендують обмежувати споживання доданого цукру до 10% від добової норми калорій, що приблизно дорівнює 50 грамам або 12 чайним ложкам цукру на день.

Що стосується додаткових інгредієнтів, таких як вітаміни групи B, то вони, хоча й корисні для енергетичного метаболізму, в енергетичних напоях часто присутні у надмірних кількостях, що може бути шкідливо для печінки.

Для тих, хто шукає альтернативи енергетичним напоям, є кілька здорових варіантів:

Кава — багата на корисні сполуки, що можуть навіть знижувати ризик захворювань печінки при помірному споживанні.

Чай — хоча в ньому менше кофеїну, він містить L-теанін, що покращує увагу та концентрацію.

Вода — може допомогти уникнути втоми, зокрема якщо її додатково настоювати на фруктах для смаку.

Знежирене молоко — допомагає зберігати енергію завдяки натуральним цукрами та електролітам, що відновлюють баланс рідини.

Як вже писали "Коментарі", мелатонін, який часто рекламується як натуральний засіб для покращення сну, може мати небажані наслідки для здоров'я, зокрема для серця. Нещодавні дослідження показали тривожну тенденцію серед осіб, що вживали цей гормон протягом року та більше.