Пародонтолог дав чітку відповідь чи обовʼязково видаляти зуби мудрості
Пародонтолог дав чітку відповідь чи обовʼязково видаляти зуби мудрості

Пародонтолог Мирослав Солонько пояснив, коли варто видаляти «вісімки» і як працює пересадка зубів

28 жовтня 2025, 17:45
Ткачова Марія

Хірург-пародонтолог Мирослав Солонько розповів про одну з найменш відомих, але ефективних методик у стоматології — автотрансплантацію зубів, або пересадку власного зуба.

За словами лікаря, ця технологія застосовується, коли потрібно замінити проблемний зуб — наприклад, шостий, — а у пацієнта є здоровий зуб мудрості, схожий за розміром. У такому випадку стоматолог видаляє обидва зуби та пересаджує "вісімку" на місце шостого. "Це старий, але дієвий метод — йому понад 50 років. В Україні його практикують рідко, бо частіше віддають перевагу імплантам", — зазначив Солонько.

Лікар також наголосив, що зуби мудрості — найчастіша причина ускладнень. Навіть якщо вони не болять, їх часто доводиться видаляти, адже через розташування в глибині щелепи пацієнти не можуть повноцінно їх чистити, і там накопичується інфекція.

"У наших предків були більші щелепи, тому всі 32 зуби поміщалися. З часом розмір щелепи зменшився, а кількість зубів залишилася. Через це “вісімки” ростуть під кутом, тиснуть на інші зуби і викликають зміщення", — пояснює лікар.

У деяких країнах Європи діє державна програма профілактичного видалення зубів мудрості у підлітків 15–16 років, поки корені ще не сформовані — це значно знижує ризики ускладнень.

При цьому Солонько розвінчує популярний міф: видалення "вісімок" не змінює форму обличчя чи скул. "Це не впливає ні на вираз обличчя, ні на форму щелепи — це чисто стоматологічна процедура, не косметична", — наголошує фахівець.

При цьому Солонько розвінчує популярний міф: видалення "вісімок" не змінює форму обличчя чи скул. "Це не впливає ні на вираз обличчя, ні на форму щелепи — це чисто стоматологічна процедура, не косметична", — наголошує фахівець.



Джерело: https://youtu.be/46fjel5Xk1Q?si=KDidnNaE4lTezwCp
