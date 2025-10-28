Пародонтолог дав чітку відповідь чи обовʼязково видаляти зуби мудрості

Хірург-пародонтолог Мирослав Солонько розповів про одну з найменш відомих, але ефективних методик у стоматології — автотрансплантацію зубів, або пересадку власного зуба.

Чи потрібно видаляти зуби мудрості

За словами лікаря, ця технологія застосовується, коли потрібно замінити проблемний зуб — наприклад, шостий, — а у пацієнта є здоровий зуб мудрості, схожий за розміром. У такому випадку стоматолог видаляє обидва зуби та пересаджує "вісімку" на місце шостого. "Це старий, але дієвий метод — йому понад 50 років. В Україні його практикують рідко, бо частіше віддають перевагу імплантам", — зазначив Солонько.



Лікар також наголосив, що зуби мудрості — найчастіша причина ускладнень. Навіть якщо вони не болять, їх часто доводиться видаляти, адже через розташування в глибині щелепи пацієнти не можуть повноцінно їх чистити, і там накопичується інфекція.

"У наших предків були більші щелепи, тому всі 32 зуби поміщалися. З часом розмір щелепи зменшився, а кількість зубів залишилася. Через це “вісімки” ростуть під кутом, тиснуть на інші зуби і викликають зміщення", — пояснює лікар.

У деяких країнах Європи діє державна програма профілактичного видалення зубів мудрості у підлітків 15–16 років, поки корені ще не сформовані — це значно знижує ризики ускладнень.

При цьому Солонько розвінчує популярний міф: видалення "вісімок" не змінює форму обличчя чи скул. "Це не впливає ні на вираз обличчя, ні на форму щелепи — це чисто стоматологічна процедура, не косметична", — наголошує фахівець.

