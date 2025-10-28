Хирург-пародонтолог Мирослав Солонько рассказал об одной из наименее известных, но эффективных методик в стоматологии — автотрансплантации зубов или пересадке собственного зуба.

Нужно ли удалять зубы мудрости

По словам врача, эта технология применяется, когда нужно заменить проблемный зуб – например, шестой, – а у пациента есть здоровый зуб мудрости, похожий по размеру. В таком случае стоматолог удаляет оба зуба и пересаживает "восьмерку" на место шестого. "Это старый, но действенный метод – ему более 50 лет. В Украине его практикуют редко, потому что чаще предпочитают импланты", — отметил Солонько.



Врач также подчеркнул, что зубы мудрости – самая частая причина осложнений. Даже если они не болят, их часто приходится удалять, ведь из-за расположения в глубине челюсти пациенты не могут полноценно их чистить и там накапливается инфекция.

"У наших предков были большие челюсти, поэтому все 32 зуба помещались. Со временем размер челюсти снизился, а количество зубов осталось. Поэтому восьмерки растут под углом, давят на другие зубы и вызывают смещение", — объясняет врач.

В некоторых странах Европы действует государственная программа профилактического удаления зубов мудрости у подростков 15–16 лет, пока корни еще не сформированы, что значительно снижает риски осложнений.

При этом Солонько развенчивает популярный миф: удаление "восьмерок" не изменяет форму лица или скул. "Это не влияет ни на выражение лица, ни на форму челюсти – это чисто стоматологическая процедура, не косметическая", – отмечает специалист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в результате повреждения дамбы Белгородского водохранилища российские войска столкнулись с серьезными проблемами — подтопленными позициями, разрушенными путями снабжения и потерей техники.