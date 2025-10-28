logo

Пародонтолог дал четкий ответ или обязательно удалять зубы мудрости
Пародонтолог дал четкий ответ или обязательно удалять зубы мудрости

Пародонтолог Мирослав Солонько объяснил, когда следует удалять «восьмерки» и как работает пересадка зубов

28 октября 2025, 17:45
Автор:
Ткачова Марія

Хирург-пародонтолог Мирослав Солонько рассказал об одной из наименее известных, но эффективных методик в стоматологии — автотрансплантации зубов или пересадке собственного зуба.

Пародонтолог дал четкий ответ или обязательно удалять зубы мудрости

Нужно ли удалять зубы мудрости

По словам врача, эта технология применяется, когда нужно заменить проблемный зуб – например, шестой, – а у пациента есть здоровый зуб мудрости, похожий по размеру. В таком случае стоматолог удаляет оба зуба и пересаживает "восьмерку" на место шестого. "Это старый, но действенный метод – ему более 50 лет. В Украине его практикуют редко, потому что чаще предпочитают импланты", — отметил Солонько.

Врач также подчеркнул, что зубы мудрости – самая частая причина осложнений. Даже если они не болят, их часто приходится удалять, ведь из-за расположения в глубине челюсти пациенты не могут полноценно их чистить и там накапливается инфекция.

"У наших предков были большие челюсти, поэтому все 32 зуба помещались. Со временем размер челюсти снизился, а количество зубов осталось. Поэтому восьмерки растут под углом, давят на другие зубы и вызывают смещение", — объясняет врач.

В некоторых странах Европы действует государственная программа профилактического удаления зубов мудрости у подростков 15–16 лет, пока корни еще не сформированы, что значительно снижает риски осложнений.

При этом Солонько развенчивает популярный миф: удаление "восьмерок" не изменяет форму лица или скул. "Это не влияет ни на выражение лица, ни на форму челюсти – это чисто стоматологическая процедура, не косметическая", – отмечает специалист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в результате повреждения дамбы Белгородского водохранилища российские войска столкнулись с серьезными проблемами — подтопленными позициями, разрушенными путями снабжения и потерей техники.



Источник: https://youtu.be/46fjel5Xk1Q?si=KDidnNaE4lTezwCp
