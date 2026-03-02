Нижній тиск понад 90 – прихована загроза, яку багато хто недооцінює

Артеріальний тиск складається з двох цифр: верхньої (систолічної) і нижньої (діастолічної). Саме нижній тиск показує, з якою силою кров тисне на стінки судин у момент розслаблення серця. Якщо цей показник стабільно перевищує 90 мм рт. ст., лікарі говорять про діастолічну гіпертензію.

Діастолічний показник вище норми може сигналізувати про серйозні проблеми із судинами та серцем

Чому це важливо

Багато людей орієнтуються лише на “верхній” тиск, ігноруючи нижній. Проте саме підвищений діастолічний показник часто свідчить про підвищений судинний опір і втрату еластичності артерій. Це може бути раннім сигналом розвитку гіпертонічної хвороби.

Постійний нижній тиск вище 90 збільшує навантаження на серце, сприяє потовщенню стінок міокарда та підвищує ризик інсульту, інфаркту й ураження нирок.

Коли це вже діагноз

Нормальним вважається тиск приблизно 120/80 мм рт. ст. Якщо показник регулярно фіксується на рівні 130/90 і вище – це привід звернутися до лікаря.

Разове підвищення може бути пов’язане зі стресом, кофеїном, фізичним навантаженням або недосипом. Але якщо цифри тримаються кілька днів поспіль – це не випадковість.

Можливі причини

– хронічний стрес;

– зайва вага;

– надлишок солі в раціоні;

– малорухливий спосіб життя;

– проблеми з нирками;

– гормональні порушення;

– зловживання алкоголем або куріння.

Іноді підвищений нижній тиск спостерігається у відносно молодих людей і може довго не давати виражених симптомів.

Які симптоми можуть з’явитися

– головний біль, особливо в потилиці;

– запаморочення;

– відчуття пульсації в скронях;

– задишка;

– прискорене серцебиття;

– порушення сну.

Однак небезпека в тому, що діастолічна гіпертензія може протікати безсимптомно, поступово пошкоджуючи судини.

Що робити

Перш за все – не панікувати, але й не відкладати обстеження. Варто:

– вимірювати тиск кілька днів поспіль у спокійному стані;

– зменшити споживання солі;

– обмежити кофеїн і алкоголь;

– нормалізувати вагу;

– додати помірну фізичну активність;

– звернутися до сімейного лікаря або кардіолога.

За потреби лікар може призначити додаткові аналізи або медикаментозну терапію.

Ігнорувати нижній тиск понад 90 небезпечно, навіть якщо ви почуваєтеся добре. Саме контроль артеріального тиску є одним із найефективніших способів профілактики серцево-судинних ускладнень.

