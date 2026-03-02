Нижнее давление свыше 90 – скрытая угроза, которую многие недооценивают

Артериальное давление состоит из двух цифр: верхней (систолической) и нижней (диастолической). Самое нижнее давление показывает, с какой силой кровь давит на стенки сосудов в момент расслабления сердца . Если этот показатель стабильно превышает 90 мм рт. ст., врачи говорят о диастолической гипертензии.

Диастолический показатель выше нормы может сигнализировать о серьезных проблемах сосудами и сердцем.

Почему это важно

Многие люди ориентируются только на "верхнее" давление, игнорируя нижнее. Однако именно повышенный диастолический показатель часто свидетельствует о повышенном сосудистом сопротивлении и потере эластичности артерий. Это может являться ранним сигналом развития гипертонической болезни.

Постоянное нижнее давление выше 90 увеличивает нагрузку на сердце , способствует утолщению стенок миокарда и повышает риск инсульта, инфаркта и поражения почек.

Когда это уже диагноз

Обычным считается давление приблизительно 120/80 мм рт. ст. Если показатель регулярно фиксируется на уровне 130/90 и выше – это повод обратиться к врачу.

Разовое повышение может быть связано со стрессом, кофеином, физической нагрузкой или недосыпом. Но если цифры держатся несколько дней подряд – это не случайность.

Возможные причины

– хронический стресс;

– лишний вес;

– избыток соли в рационе;

– малоподвижный образ жизни;

– проблемы с почками;

– гормональные нарушения;

– злоупотребление алкоголем или курение.

Иногда повышенное нижнее давление наблюдается у молодых людей и может долго не давать выраженных симптомов.

Какие симптомы могут появиться

– головная боль, особенно в затылке;

– головокружение;

– ощущение пульсации в висках;

– одышка;

– учащенное сердцебиение;

– нарушение сна.

Однако опасность заключается в том, что диастолическая гипертензия может протекать бессимптомно, постепенно повреждая сосуды.

Что делать

Прежде всего – не паниковать, но и не откладывать обследование. Следует:

– измерять давление несколько дней подряд в спокойном состоянии;

– уменьшить потребление соли;

– ограничить кофеин и алкоголь;

– нормализовать вес;

– добавить умеренную физическую активность;

– обратиться к семейному врачу или кардиологу.

При необходимости врач может назначить дополнительные анализы или медикаментозную терапию.

Игнорировать нижнее давление более 90 опасно, даже если вы чувствуете себя хорошо. Контроль артериального давления является одним из самых эффективных способов профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

