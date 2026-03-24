Ніколи не пийте цю воду: вона кишить шкідливими бактеріями

Склянка води на столі здається безпечною, але вже за кілька годин її склад може змінитися. Чому так відбувається і чи варто її пити – читайте у матеріалі нижче.

Дієтолог Крістен Сміт розповіла, що дотримується 12-годинного правила випивання склянки води. Через цей час вона виливає воду в склянці, яка довго стояв і наливає нову.

Мікробіолог Джейсон Тетро сказав, що 12 годин – це межа для пиття залишків води зі склянок. На його думку, потенційні бактеріальні проблеми виникатимуть не через забруднювачі повітря, а з-під крана.

Дослідження, опубліковане на сайті Science Direct, показало, що концентрація бактеріальних клітин у питній воді зростає протягом ночі. Крани з питною водою, якими рідко користуються, можуть містити високий рівень бактерій.

Після цих 12:00 бактерії можуть почати активно розмножуватися. Якщо ви випили воду з попереднього вечора, то, мабуть, все буде гаразд. Але якщо вода простояла цілий день, краще взяти нову склянку води, навіть якщо ви використовували фільтр для води.

Також, коли людина п'є безпосередньо з пляшки або склянки, то бактерії з її рота можуть потрапити в рідину, що залишилася, і почати розмножуватися. Тому краще випити воду відразу, а не зберігати на потім, особливо якщо ви ділитеся філіжанкою або пляшкою з кимось іншим.

Ознаки, що воду краще не пити

Візуальні ознаки. Сюди відноситься: каламутність — вода не прозора, має "молочний" або каламутний вигляд, осад або частинки — на дні плавають дрібні частинки, пил, іржа, плівка на поверхні — тонкий жирний або райдужний шар.

Запах. Мова про неприємний запах (затхлий, болотний, "гнилий"). Також має насторожити хімічний запах (хлор, бензин, фарба).

Смак. Якщо вона має гіркий, металевий, кислий присмак, незвично солоний чи різкий смак, її краще уникати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — бутильована вода, яку багато споживачів вважають чистою та безпечною водопровідною альтернативою, може бути одним із джерел попадання мікропластику в організм людини.



