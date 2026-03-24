Никогда не пейте эту воду: она кишит вредными бактериями

Стакан воды на столе кажется безопасным, но уже через несколько часов ее состав может измениться. Почему так происходит и стоит ли ее пить — читайте в материале ниже.

Вода. Фото: из открытых источников

Диетолог Кристен Смит рассказала, что придерживается 12-часового правила выпивания стакана воды. Через это время она выливает воду в стакане, который долго стоял и наливает новую.

Микробиолог Джейсон Тетро сказал, что 12 часов — это предел для питья остатков воды из стаканов. По его мнению, потенциальные бактериальные проблемы будут возникать не из-за загрязнителей воздуха, а из-под крана.

Исследование, опубликованное на сайте Science Direct, показало, что концентрация бактериальных клеток в питьевой воде растет в течение ночи. Краны с питьевой водой, которыми редко пользуются, также могут содержать высокий уровень бактерий.

После этих 12 часов бактерии могут начать активно размножаться. Если вы выпили воду с предыдущего вечера, то, вероятно, все будет хорошо. Но если вода простояла целый день, лучше взять новый стакан воды, даже если вы использовали фильтр для воды.

Также, когда человек пьет непосредственно из бутылки или стакана, то бактерии из его рта могут попасть в оставшуюся жидкость и начать размножаться. Поэтому лучше выпить воду сразу, а не хранить на потом, особенно если вы делитесь чашкой или бутылкой с кем-то другим.

Признаки, что воду лучше не пить

Визуальные признаки. Сюда относится: мутность — вода не прозрачная, имеет "молочный" или мутный вид, осадок или частицы — на дне плавают мелкие частицы, пыль, ржавчина, пленка на поверхности — тонкий жирный или радужный слой.

Запах. Речь о неприятном запахе (затхлый, болотный, "гнилой"). Также должен насторожить химический запах (хлор, бензин, краска).

Вкус. Если она имеет горький, металлический, кислый привкус, непривычно соленый или резкий вкус, то ее лучше избегать.

