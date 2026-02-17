Не запивайте таблетки цим: лікарі назвали напої, які перетворюють ліки на небезпеку

Більшість людей автоматично запивають таблетки тим, що є під рукою — соком, кавою чи навіть молоком. Проте медики застерігають: деякі напої здатні змінювати дію ліків, посилювати токсичність або повністю нівелювати лікувальний ефект.

Чим не можна запивати ліки — пояснення лікарів та фармакологів

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, лікарські препарати слід запивати виключно чистою негазованою водою кімнатної температури, адже інші рідини можуть вступати в хімічну взаємодію з діючими речовинами та впливати на їх всмоктування.

Грейпфрутовий сік — прихована загроза

Грейпфрут містить речовини, які блокують ферменти печінки, відповідальні за розщеплення багатьох препаратів. У результаті концентрація ліків у крові може різко зрости, що підвищує ризик передозування. Особливо це стосується препаратів від тиску, серцевих засобів, антидепресантів і статинів.

Молоко і кисломолочні продукти

Кальцій у молоці здатен зв’язуватися з антибіотиками (зокрема тетрациклінового ряду) та знижувати їх ефективність. Препарат просто не засвоюється належним чином, і лікування може виявитися марним.

Кава і міцний чай

Кофеїн може посилювати дію стимулюючих препаратів або, навпаки, знижувати ефективність седативних засобів. Крім того, деякі ліки у поєднанні з кавою викликають тахікардію та підвищення тиску. Танін у чаї також здатен впливати на засвоєння заліза та інших мікроелементів.

Алкоголь — категорична заборона

Поєднання алкоголю з медикаментами може спричинити токсичне ураження печінки, різке падіння тиску або навіть зупинку дихання. Особливо небезпечне поєднання спиртного з антибіотиками, знеболювальними та заспокійливими препаратами. Алкоголь не лише знижує ефективність лікування, а й підвищує ризик серйозних ускладнень.

Газовані напої та солодкі соки

Кисле середовище газованих напоїв може впливати на оболонку таблетки, прискорюючи або сповільнюючи її розчинення. Солодкі соки здатні змінювати кислотність шлунка, що теж впливає на процес всмоктування.

Чому вода — найкращий варіант

Чиста вода не вступає в реакцію з більшістю лікарських засобів і забезпечує їх правильне проходження через стравохід та шлунок. Лікарі радять запивати таблетки щонайменше 100–200 мл води, якщо інше не зазначено в інструкції.

Експерти наголошують: перед прийомом будь-якого препарату варто уважно читати інструкцію або консультуватися з лікарем, адже навіть звичні напої можуть суттєво вплинути на результат лікування.

Читайте також в "Коментарях", яку небезпеку для опорно-рухового апарату становить незручне взуття.