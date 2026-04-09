Не лише втрата пам'яті: названо три несподівані ознаки деменції, які найбільше ігнорують

Деменція — це синдром, який спричиняє порушення когнітивних функцій, зокрема пам'яті та свідомості. Однак, сучасні дослідження підтверджують, що це захворювання вражає не тільки пам’ять, а й інші функції організму, які на перший погляд не пов’язані з когнітивними порушеннями. Як повідомляє Daily Express, прогресуючі зміни в мозку можуть впливати на різні аспекти здоров'я, на які люди зазвичай не звертають увагу.

На початкових етапах хвороби симптоми часто помилково трактуються як ознаки звичайного старіння. Це може бути втрата зосередженості або забуття дрібних речей, що з часом стає звичним. Проте, якщо подібні прояви повторюються і стають регулярними, це повинно стати тривожним сигналом. В Alzheimer’s Research UK закликають уважно стежити за станом свого здоров’я та здоров'ям близьких, адже постійні проблеми з пам'яттю або когнітивними функціями потребують звернення до лікаря.

Згідно з дослідженнями Alzheimer’s Research UK, хвороба Альцгеймера та інші види деменції можуть пошкоджувати лобові частки мозку, що відповідальні за критичне мислення, здатність оцінювати наслідки своїх вчинків та розпізнавати шахрайство.

Це призводить до того, що на ранніх стадіях захворювання люди починають приймати ризиковані та нелогічні рішення, що раніше їм було не властиво. Такі зміни можуть серйозно впливати на їхню фінансову стабільність і безпеку.

Окрім того, з прогресуванням хвороби, пацієнти часто занедбують побут, не стежать за чистотою в домі чи власною гігієною. Проте, на відміну від деменції, поодинокі помилки, як забутий платіж або незначна недбалість, зазвичай є ознакою природного старіння, а не серйозної хвороби.

Соціальна ізоляція також є однією з ключових проблем. Коли людині важко згадати імена або вибрати потрібне слово, вона може почати уникати спілкування, побоюючись незручних ситуацій або помилок. Це спричиняє ізоляцію та може призвести до погіршення якості життя. Однак фахівці зазначають, що підтримка та спілкування важливі для підтримки психічного здоров’я, особливо у людей із деменцією.

Портал "Коментарі" вже писав, що багато людей не мають чіткої уяви про симптоми раку крові і не завжди знають, коли слід звертатися до лікаря за консультацією. Рак крові охоплює кілька різновидів, зокрема лейкемію, лімфому та множинну мієлому. Лейкемія — це рак лейкоцитів, що розвивається в кістковому мозку, лімфома вражає лімфатичну систему, а множинна мієлома виникає в кістковому мозку і впливає на плазматичні клітини.