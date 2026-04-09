Не только потеря памяти: названы три неожиданных признака деменции, наиболее игнорирующих

Деменция – это синдром, вызывающий нарушение когнитивных функций, в частности памяти и сознания. Однако современные исследования подтверждают, что это заболевание поражает не только память, но и другие функции организма, которые на первый взгляд не связаны с когнитивными нарушениями. Как сообщает Daily Express, прогрессирующие изменения в мозге могут влиять на разные аспекты здоровья, на которые люди обычно не обращают внимания.

На начальных этапах заболевания симптомы часто ошибочно трактуются как признаки обычного старения. Это может быть потеря сосредоточенности или забвения мелких вещей, что со временем становится привычным. Однако если подобные проявления повторяются и становятся регулярными, это должно стать тревожным сигналом. Alzheimer's Research UK призывают внимательно следить за состоянием своего здоровья и здоровьем близких, ведь постоянные проблемы с памятью или когнитивными функциями требуют обращения к врачу.

Согласно исследованиям Alzheimer's Research UK, болезнь Альцгеймера и другие виды деменции могут повреждать лобные доли мозга, ответственные за критическое мышление, способность оценивать последствия своих поступков и распознавать мошенничество.

Это приводит к тому, что на ранних стадиях заболевания люди начинают принимать рискованные и нелогичные решения, что раньше им было не свойственно. Такие изменения могут оказывать серьезное влияние на их финансовую стабильность и безопасность.

Кроме того, с прогрессированием болезни, пациенты часто пренебрегают бытом, не следят за чистотой в доме или собственной гигиеной. Однако, в отличие от деменции, единичные ошибки как забытый платеж или незначительная небрежность обычно являются признаком естественного старения, а не серьезной болезни.

Социальная изоляция также одна из ключевых проблем. Когда человеку трудно вспомнить имена или выбрать нужное слово, он может начать избегать общения, опасаясь неудобных ситуаций или ошибок. Это приводит к изоляции и может привести к ухудшению качества жизни. Однако специалисты отмечают, что поддержка и общение важны для поддержки психического здоровья, особенно у людей с деменцией.

