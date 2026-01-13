logo_ukra

Не лише втома: названо небезпечні симптоми раку, які плутають з іншими хворобами
commentss НОВИНИ Всі новини

Не лише втома: названо небезпечні симптоми раку, які плутають з іншими хворобами

Постійна втома та різке схуднення можуть бути не лише результатом стресу, а й сигналами наявності раку

13 січня 2026
Автор:
Клименко Елена

Серед більш ніж 200 видів раку існують три характерні симптоми, які можуть вражати не конкретний орган, а весь організм в цілому. Важливо знати, що ці симптоми часто сприймаються як звичайна втома або тимчасове нездужання, що може призвести до затримки в діагностиці та своєчасному виявленні небезпеки.

Не лише втома: названо небезпечні симптоми раку, які плутають з іншими хворобами

Згідно з дослідженнями фахівців благодійної організації "Cancer Research UK", яка займається вивченням раку, існують три основні ознаки, на які варто звернути увагу, навіть якщо вони не завжди означають наявність раку. Проте їх ігнорувати не можна, адже вони можуть бути попередженням організму про серйозні проблеми, зокрема, про розвиток ракових захворювань.

Перше, на що слід звернути увагу, — це надмірна нічна пітливість або часті лихоманки. Вони можуть бути спричинені інфекціями чи побічними ефектами ліків. Однак коли пітливість стає постійною і не зменшується навіть після зміни умов, це може свідчити про серйозні захворювання, включаючи рак. Зокрема, цей симптом є поширеним у людей із деякими типами лейкемії та лімфомами.

Друге — це постійне відчуття втоми. Хоча втому можна вважати нормальним наслідком стресу або фізичної перевантаженості, якщо ви відчуваєте виснаження без видимих причин, це може бути сигналом для звернення до лікаря. Важливо пам'ятати, що хронічна втома може бути пов'язана з різними захворюваннями, зокрема з онкологічними.

Третій симптом — це різка втрата ваги. Невеликий коливання ваги є нормальним явищем, але значна втрата ваги без явних причин повинна насторожити. Якщо ви худнете швидше, ніж зазвичай, навіть без змін у харчуванні або фізичних навантаженнях, це може свідчити про проблеми з організмом, зокрема, про рак.

Кожен з цих симптомів не обов'язково вказує на наявність раку, але вони є важливими ознаками, на які варто звернути увагу і обов'язково обговорити з лікарем. Завжди важливо знати, що є нормальним для вашого організму і помічати будь-які незвичні зміни, які не проходять протягом тривалого часу.

