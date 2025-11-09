logo_ukra

Здоров'я Захворювання та лікування На Сонці відбувся потужний спалах: як відобразиться на людях
На Сонці відбувся потужний спалах: як відобразиться на людях

Потужний спалах на Сонці: можливі магнітні бурі

9 листопада 2025, 16:34
На Сонці зафіксували сильний спалах, який може спричинити геомагнітні бурі на Землі вже найближчими днями — повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди NOAA.

На Сонці відбувся потужний спалах: як відобразиться на людях

Магнітні бурі через спалах на Сонці

Буря може вплинути на метеозалежних людей, літніх осіб та тих, хто має серцево-судинні проблеми.

Медики радять:

• контролювати артеріальний тиск;

• пити більше води й трав’яних чаїв;

• уникати перевтоми, стресу та конфліктів;

• зменшити жирне й солоне, додати більше овочів, фруктів і легкого білку.

 Геомагнітні коливання можуть впливати і на зв’язок, GPS та енергомережі — фахівці закликають бути уважними.

Джерело: https://t.me/TCH_channel/202073
