На Сонці відбувся потужний спалах: як відобразиться на людях

На Сонці зафіксували сильний спалах, який може спричинити геомагнітні бурі на Землі вже найближчими днями — повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди NOAA.

Магнітні бурі через спалах на Сонці

Буря може вплинути на метеозалежних людей, літніх осіб та тих, хто має серцево-судинні проблеми.

Медики радять:



• контролювати артеріальний тиск;

• пити більше води й трав’яних чаїв;

• уникати перевтоми, стресу та конфліктів;

• зменшити жирне й солоне, додати більше овочів, фруктів і легкого білку.

Геомагнітні коливання можуть впливати і на зв’язок, GPS та енергомережі — фахівці закликають бути уважними.

