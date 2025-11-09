На Солнце произошла мощная вспышка: как отразится на людях

На Солнце зафиксировали сильную вспышку, которая может повлечь за собой геомагнитные бури на Земле уже в ближайшие дни — сообщили в Центре прогнозирования космической погоды NOAA.

Магнитные бури из-за вспышки на Солнце

Буря может повлиять на метеозависимых людей, пожилых и тех, кто имеет сердечно-сосудистые проблемы.

Медики советуют:



• контролировать АД;

• пить больше воды и травяных чаев;

• избегать переутомления, стресса и конфликтов;

• убавить жирное и соленое, добавить больше овощей, фруктов и легкого белка.

Геомагнитные колебания могут влиять и на связь, GPS и энергосети – специалисты призывают быть внимательными.

