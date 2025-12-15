logo_ukra

Майже кілограм волосся у шлунку дитини: у Луцьку лікарі врятували 7-річну дівчинку від рідкісної патології
commentss НОВИНИ Всі новини

Майже кілограм волосся у шлунку дитини: у Луцьку лікарі врятували 7-річну дівчинку від рідкісної патології

Медики кажуть, що утвір формувався місяцями, а перші симптоми батьки помітили не одразу.

15 грудня 2025, 21:51
Автор:
Проніна Анна

У Луцьку лікарі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні провели складне ендоскопічне втручання семирічній дівчинці, зі шлунка якої дістали трихобезоар — стороннє тіло, що складається з волосся, слизу та залишків їжі. Про це повідомляє видання "Факти".

Майже кілограм волосся у шлунку дитини: у Луцьку лікарі врятували 7-річну дівчинку від рідкісної патології

У Луцьку зі шлунка 7-річної дівчинки ендоскопічно видалили 700 грамів волосся

За словами медиків, утвір займав близько третини шлунка дитини та важив приблизно 700 грамів. Операція проходила під загальним знеболенням і тривала понад три з половиною години. Хірургам вдалося уникнути розрізу шлунка: трихобезоар ще не був надто щільним, тому його розділили на частини та поетапно видалили ендоскопічним шляхом.

До лікарні батьки звернулися після того, як у дівчинки з’явилися проблеми з травленням і повністю зник апетит. Саме ці симптоми змусили родину насторожитися та пройти обстеження, під час якого й виявили небезпечний утвір у шлунку.

Медики пояснюють, що трихобезоари можуть формуватися впродовж тривалого часу — від кількох місяців до багатьох років. На початкових етапах вони проявляються зниженням апетиту, печією, неприємним запахом з рота, відрижкою. З часом ситуація може ускладнюватися аж до кишкової непрохідності, що становить серйозну загрозу для життя.

Фахівці зазначають, що діти можуть мимоволі ковтати волосся через стрес, тривожні стани або на тлі психологічних проблем. У таких випадках трихобезоар відомий також як "синдром Рапунцель". Лікарі наголошують на важливості раннього виявлення змін у поведінці та харчуванні дітей, адже своєчасне звернення до медиків дозволяє уникнути важких ускладнень.

У Волинській області подібні випадки трапляються рідко. Востаннє схожу патологію фіксували у 2021 році, коли у підлітка волосся повністю заповнило шлунок і частково потрапило в кишківник, що потребувало відкритої операції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я пропонує систему бонусів і компенсацій, яка має реально знизити вартість медикаментів.



