Почти килограмм волос в желудке ребенка: в Луцке врачи спасли 7-летнюю девочку от редкой патологии

В Луцке врачи Волынской областной детской клинической больницы провели сложное эндоскопическое вмешательство семилетней девочке, из желудка которой получили трихобезоар — постороннее тело, состоящее из волос, слизи и остатков пищи. Об этом сообщает издание "Факты".

По словам медиков, образование занимало около трети желудка ребенка и весило примерно 700 граммов. Операция проходила под общим обезболиванием и продолжалась более трех с половиной часов. Хирургам удалось избежать разреза желудка: трихобезоар еще не был слишком плотным, поэтому его разделили на части и удалили поэтапно эндоскопическим путем.

В больницу родители обратились после того, как у девочки появились проблемы с пищеварением и полностью исчез аппетит. Именно эти симптомы заставили семью насторожиться и пройти обследование, в ходе которого обнаружили опасное образование в желудке.

Медики объясняют, что трихобезоары могут формироваться в течение длительного времени – от нескольких месяцев до многих лет. На начальных этапах они проявляются снижением аппетита, изжогой, неприятным запахом изо рта, отрыжкой. Со временем ситуация может осложняться вплоть до кишечной непроходимости, что представляет серьезную угрозу жизни.

Специалисты отмечают, что дети могут невольно проглатывать волосы из-за стресса, тревожных состояний или на фоне психологических проблем. В таких случаях трихобезоар известен также как синдром Рапунцель. Врачи отмечают важность раннего выявления изменений в поведении и питании детей, ведь своевременное обращение к медикам позволяет избежать тяжелых осложнений.

В Волынской области подобные случаи происходят редко. В последний раз похожую патологию фиксировали в 2021 году, когда у подростка волосы полностью заполнили желудок и частично попали в кишечник, что нуждалось в открытой операции.

